Der Wohnmobil-Stellplatz im Geisinger Freizeitgebiet Danuterra erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Einrichtung rund 6300 Übernachtungen und schrieb erstmals seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2011 schwarze Zahlen. Auf rund 13.200 Euro belief sich das Plus, nachdem in den Vorjahren Verluste zwischen 5500 und 13.700 Euro aufgelaufen waren. Von einer Erweiterung des 37 Stellplätze umfassenden Wohnmobil-Hafens nahm der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats jetzt Abstand. Dagegen sprach vor allem die Auslastung des Platzes. 2022 sei der Stellplatz gerade einmal an 15 Tagen tatsächlich voll ausgelastet gewesen, berichtete Platzwart Erich Bertsche.

Zudem müsste, führte Bürgermeister Martin Numberger aus, bei einer Vergrößerung das Erscheinungsbild des Platzes bewahrt werden. „Das hieße, das Areal um einen weiteren Bogen zu ergänzen und damit 22 neue Stellplätze zu schaffen, die weder kurz- noch mittelfristig komplett genutzt werden würden.“ Außerdem würden bei einer Erweiterung des Wohnmobil-Stellplatzes weitere Flächen versiegelt und der Platz verlöre „definitiv seinen kleinen, aber feinen Charme.“ Das sah der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss ganz ähnlich und lehnte eine Erweiterung einstimmig ab. Außerdem beschloss das Gremium eine Erhöhung der Stellplatzgebühren, die ab 1. Januar 2025 greifen wird. Ab dann sind für eine Übernachtung 14 Euro fällig, derzeit sind es 11 Euro. Dem bisherigen Modell der Preisstaffelung – wer länger bleibt, zahlt pro Tag weniger – folgt das künftige Preisgefüge auch weiterhin.

Für eine Erhöhung sprachen aus Sicht von Gemeinderäten und Stadtverwaltung neben den allgemeinen Kostensteigerungen auch die Aufenthaltsqualität sowie die im Schnitt höheren Preise vergleichbarer Angebote. Bürgermeister Numberger kündigte an, dass das WLAN auf dem Stellplatz noch in diesem Jahr deutlich verbessert und das Areal an das Breitbandnetz angeschlossen werden soll.