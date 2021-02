In der Hauptstraße fehlt die traditionsreiche Fasnachtsdekoration dieses Jahr, doch zuhause darf geschmückt werden. Die Narrenzunft Grünwinkel wird den schönsten Narrenbaum und die schönste Wäschehänge prämieren. Darüber hinaus hat sie noch weitere Aktionen geplant.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist die Wäschehänge in der Hauptstraße Tradition, eine närrische Dekoration, die in der Region einmalig ist. Statt Stoffbändel werden ausgediente Wäschestücke aufgehängt.In diesem Jahr gibt es keine Wäschehänge in der