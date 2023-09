An schönen Ideen, um ein Fest zu feiern, fehlt es den Gutmadingern wahrlich nicht: Vor einer Woche gab es das Jubiläum anlässlich der 750. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung und nun als Premiere das erste Gutmadinger Weinfest. Und das nicht etwa in einer Halle, sondern am ersten Weinberg der Region Geisingen, am Südhang des Wartenberges.Dort hat Bernhard Huber seit einigen Jahren über 80 Rebstöcke gepflanzt und hat in diesem Jahr seine siebte Weinlese hinter sich. Schon seit einigen Jahren ist er als Winzer vom Wartenberg am Fasnetumzug dabei und schenkt Wein aus. Das hat nun den Förderverein des FC Gutmadingen in Absprache mit Bernhard Huber dazu veranlasst, ein Weinfest am Wartenberg zu organisieren.

Auf halber Höhe des Wartenbergs liegt der „Weinberg Huber“, mit herrlicher Sicht auf Gutmadingen. Der Weinberg ist zwar schon abgeerntet, Bernhard Huber hat aber dennoch immer wieder Interessenten durch seine Weinstöcke geführt und über seine Arbeit berichtet. Er wollte eigentlich die Rotweintrauben noch hängen lassen, erzählt er, doch bei denen war Gefahr im Verzug. Da haben sich nämlich nicht nur ganze Schwärme von Wespen an den süßen Trauben schadlos gehalten, wie schon bei den Weißweintrauben, sondern zudem sei die aus Asien eingeschleppte Kirschfruchtessigfliege hinzugekommen. Er habe regen Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Winzern aus den badischen Weinbaugebieten, die ihm angeraten hätten, die gesamten Reben sofort abzuernten, sofern er daraus noch trinkbaren Wein herstellen wolle. „Wenn das Weinfest zwei Wochen früher stattgefunden hätte, hätte man auch noch die Reben an den Stöcken gesehen“, so Huber.

Durch Wespen angefressene Trauben beginnen zu faulen, reife und ganze Früchte werden durch die Kirschfruchtessigfliege befallen. Die befallenen Trauben werden von Hand ausgelesen und vernichtet. Huber erntet die Trauben noch von Hand ab – vielleicht kaufe er sich demnächst ein Gerät dafür, um die Arbeit leichter zu machen, erzählt der Winzer. Aber das tat dem Fest keinen Abbruch. Viele Besucher kamen auf den Wartenberg. Sie wurden vom Vorsitzenden des Fördervereins, Bernfried Huber, und seinem Stellvertreter Claus Limberger begrüßt und empfangen. Mitglieder des Fördervereins und deren Helfer warteten an den verschiedenen Ständen auf die Besucher: Weinschoppen von Hubers Reben, aber auch anderer Wein aus badischem Anbau, weitere Getränke und Flammkuchen wurden hier angeboten. Dafür war die Damencrew verantwortlich, ebenso wie für die Wurstsalatwecken. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Gässli-Huper von Gutmadingen. Bernfried Huber dankte den Gässli-Hupern für die Bereitschaft, den Förderverein zu unterstützen und die Gäste zu unterhalten.

Hoffen auf eine Neuauflage

Die Premiere des Gutmadinger Weinfests im Gutmadinger Weinberg jedenfalls hat viele Besucher angelockt. Ob das Fest allerdings wiederholt und vielleicht zu einer Tradition wird, ist noch offen. Aber wenn man eine Idee hat, die zudem einmalig auf der rauen und kalten Baar ist, schreit dies buchstäblich nach einer Neuauflage, waren sich viele einig. Winzer Huber berichtete interessierten Besuchern auch über den Ausbau des Traubensaftes, bis er letztlich vom süßen Most zum trinkbaren Schoppen wird. Die Lese ist in dieser Saison abgeschlossen, der neue Saft gärt bereits und wäre bis zum nächsten Weinfest sicher trinkbar, so der Fachmann.