Zu einem Zwischenfall ist es am Donnerstagmorgen in einem Paket-Shop in der Tuttlinger Straße gekommen. Laut Mitteilung der Polizei hatte sich dort ein 47-jähriger Kunde wegen einer offenbar fehlerhaften Paketzustellung derart aufgeregt und gedroht zu randalieren, dass ihm der Ladeninhaber ein Hausverbot erteilte und die Polizei verständigte. Zwei Polizeistreifen konnten den völlig erbosten Mann letztendlich beruhigen. Dieser darf nun ein Jahr lang das Geschäft nicht mehr betreten.