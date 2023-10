Nach der Premiere im letzten Jahr findet auch 2023 wieder ein Weihnachtsmarkt in der und rund um die Zehntscheune in Geisingen statt. Und zwar an zwei Tagen: dem 8. und 10. Dezember. Am 9. Dezember ist ein Ruhetag.

Am 10. Dezember wird es zudem einen verkaufsoffenen Sonntag geben, dann sind in der Stadt die Geschäfte geöffnet. Hierfür wird die Stadt noch die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Im Vorfeld fand nun eine Besprechung mit möglichen Interessenten statt, wobei die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr größer wird. Mithilfe der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr wolle man nun versuchen, die Veranstaltung nochmals zu optimieren.

Ein Punkt ist die Stromversorgung. Denn Glühweinbehälter und ähnliche Geräte benötigen entsprechend viel Strom. Dafür werden, wie Dieter Popp vom Kulturausschuss betont, zusätzliche Starkstromsteckdosen montiert. Die Sicherungen würden das mitmachen. Bei der Besprechung mit dabei waren auch Vertreter der Geschäfte in der Hauptstraße, die an einer Teilnahme am Weihnachtsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag interessiert sind.

Die Stände können in der Zehntscheune bereits am Donnerstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr aufgebaut werden. Der Weihnachtsmarkt selbst findet am Freitag in der Zehntscheune von 17 bis 21 Uhr statt. Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr, wobei die Händler in der Hauptstraße beabsichtigen, bis 17 Uhr geöffnet zu haben. Die Hauptstraße wird voraussichtlich gesperrt, sodass die Teilnehmenden im Rahmen der Veranstaltung auch auf der Straße Feuerschalen und Ähnliches aufstellen können. Die Standeinteilung ist wie bisher, wobei die Teilnehmer vom letzten Jahr eine Art Bestandsschutz haben, wie Bürgermeister Martin Numberger betonte. Aber es gibt auch für neue Teilnehmer noch Plätze, sodass es ein umfangreiches Angebot geben wird. Die Zehntscheune habe einen einmaligen Charakter, den man nicht überall findet, so Numberger.