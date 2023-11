Ab dem kommendem Wochenende ist für die nächsten Wochen rund um Weihnachtsmärkte, Adventaktionen und Adventkalender in der Region Geisingen bis Weihnachten einiges geboten. An Weihnachtsmärkten mangelt es in diesem Jahr nicht. Den Auftakt macht der Förderverein der Grundschule Geisingen mit dem Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag, 25. November, ab 17 Uhr auf dem Gelände der Schule. Vorher, ab 15 Uhr lädt die Fecht- und Turnerschaft Geisingen zum Adventsturnen in die Geisinger Stadthalle ein. Hallenöffnung ist bereits um 14 Uhr.

Beim Weihnachtsmarkt der Schule wird auch eine Wichtelwerkstatt angeboten, ferner verschiedene Vorführungen der Schüler und natürlich allerlei gebastelte Artikel der Schüler. Zwei Wochen später, vom 8. bis 10. Dezember, sind gleich zwei Weihnachtsmärkte. In der Zehntscheune am Freitag, 8., und Sonntag, 10. Dezember, sowie am Samstag, 9. Dezember, in Leipferdingen. Der Geisinger Weihnachtsmarkt wird von der Stadt beziehungsweise dem Kulturausschuss organisiert, der in Leipferdingen vom Narrenverein Strohglonki. Es ist der zweite Weihnachtsmarkt in der Zehntscheune nach der Premiere im vergangenen Jahr.

Neben diesen Veranstaltungen gibt es noch verschiedene Adventfensteraktionen in der vorweihnachtlichen Zeit. In Geisingen nur beim Pflegeheim wie im vergangenen Jahr. An der Fensterfront des Schwimmbades werden von verschiedenen Teilnehmern, unter anderem auch der Schule, Poster mit weihnachtlichen Motiven aufgehängt und jeden Tag eines geöffnet. An oder in Schaufenstern und so weiter ist in Geisingen keine organisierte Adventfensteraktion.

Dafür sind an drei Adventsonntagen jeweils um 18 Uhr in der Stadtkirche Andachten im Advent. Am ersten Advent, 3. Dezember, vorbereitet von Ensembles der Stadtmusik, am 10. Dezember durch das Pfarrgemeindeteam und Vertreter der Stadtverwaltung und am 17. Dezember von der Schmiede und Silke Johnson.

Die Grundschule Kirchen-Hausen organisiert wieder die Adventfensteraktion am Rathaus und Schulhaus. Das Gebäude hat an der Front zur Aitrachtalstraße 24 Fenster, die von Schülern, aber auch von verschiedenen Vereinen und Gruppen gestaltet werden. Jeden Abend wird ein Fenster geöffnet, teilweise mit musikalischer Gestaltung und Glühweinverkauf. Wer sich daran beteiligen will, kann mit der Schule, Telefon 07704 6555, Kontakt aufnehmen.

Auch in Leipferdingen findet eine solche Aktion beim beziehungsweise im Rathaus statt, und zwar an jedem Sonntag. Die Aktion wurde in Leipferdingen neben dem Rathaus auf den ganzen Ort ausgedehnt, was auch in diesem Jahr wieder so sein soll. Wer an dieser Aktion Interesse hat, sollte sich bis zum Donnerstag, 23. November, bei Ortsvorsteher Jürgen Keller, Telefon 07708 604, oder der Ortsverwaltung, Telefon 07708 364 oder per E-Mail an Leipferdingen@t-online.de melden.

In Aulfingen plant die Ortsverwaltung ebenfalls eine Adventfensteraktion im Ort. Wer hier Interesse hat, ein adventliches Fenster zu gestalten, sollte sich bis zum Donnerstag, 23. November, bei der Ortsverwaltung oder bei Ortsvorsteher Fabian Setz melden.

In Gutmadingen wird am Samstag, 9. Dezember, die Glocke des Rathauses geweiht. Hierzu gibt es ein adventliches Fest der Gemeinde bei dem die Ministranten von Gutmadingen die Bewirtung übernehmen.