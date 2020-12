„Wir schaffen Weihnachten nicht ab, das findet aber anders als bisher statt“, betonen der Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, Gerhard Glunk, sowie Pfarrer Adolf Buhl. Der Liturgiekreis sowie die Leiter der fünf Pfarrgemeindeteams haben in mehreren Sitzungen die Regelungen für die Weihnachtsgottesdienste festgelegt. „Das ist alles nach jetzigem Stand der Vorschriften und Auflagen“, so Glunk.

Kommen darf nur, wer sich schriftlich angemeldet hat. Für die Gottesdienste in den Kirchen ist die Zahl der zugelassenen Besucher deutlich reduziert. Dies gilt auch an allen Weihnachtsgottesdiensten. Die Anmeldezettel liegen inzwischen in allen katholischen Kirchen aus und sind farblich unterschiedlich, je nachdem für welche Gottesdienste oder Feiern man sich anmeldet. Die Anmeldezettel sind in die in den Kirchen bereitliegenden „Briefkästen“ einzuwerfen, diese werden täglich geleert und die Namen notiert.

Gemeindegesang ist nicht gestattet

Melden sich mehr Interessenten an, als Plätze vorhanden sind, erhalten diese einen Anruf und ein Schreiben. Ausgelost wird nicht. Da sich auch Familien anmelden können, können die Besucherzahlen auch über den normalerweise zugelassenen Ziffern liegen. Die angemeldeten Personen werden in eine Liste eingetragen, und der Platz wird zugewiesen. Die Organisten werden zwar kräftig in die Tasten greifen, für die Gottesdienstbesucher gilt aber: Kein Gemeindegesang. Dabei werden zwei Krippenfeiern beziehungsweise Familiengottesdienste sogar Open Air stattfinden, vorausgesetzt das Wetter spielt mit: in Aulfingen und in Gutmadingen am Heiligen Abend um 17 Uhr (in Aulfingen vor der Kirche und in Gutmadingen auf dem Kirchplatz).

In Geisingen ist um 15 Uhr eine Krippenfeier in der Stadtkirche und um 18 Uhr eine Christmette. Auch in Leipferdingen und Kirchen-Hausen finden am Heiligen Abend zwei Familiengottesdienste statt, in Leipferdingen um 16 Uhr und um 21.30 Uhr und in Kirchen-Hausen um 16 Uhr und um 17.30 Uhr. Wenn die Gottesdienste Krippenfeiern heißen, gibt es trotzdem keine Krippenspiele.

Anmeldeschluss für beide Konfessionen: 20. Dezember

Auch die evangelische Kirchengemeinde plant Weihnachten. „Unsere Markuskirche ist klein, da haben nicht viele Gläubige die Möglichkeit für einen Besuch“ betont Pfarrer Thomas Gerold. Deshalb ist geplant, einen Gottesdienst am Heiligen Abend um 16.30 Uhr entweder Open Air im Schulhof oder in der Arena durchzuführen, dann könnte auch ein Krippenspiel aufgeführt werden. Aber auch hierfür gilt: nur mit vorheriger Anmeldung. Und in den Gottesdiensten beider Konfessionen gilt: Mund-Nasenmaske und Abstand auch im Umkreis des Ortes der Feier. Es wird auch keine Sternsingeraktionen geben, wie Gerhard Glunk und Pfarrer Adolf Buhl erwähnen. Anmeldeschluss ist für beide Konfessionen der 20. Dezember.