In Kirchen-Hausen wurden zwei Brücken saniert und eine erneuert. Zwei der drei Brücken sind bereits fertig. Die dritte Aitrach-Brücke in Kirchen ist nun auch wieder befahrbar, letzte Arbeiten stehen vor dem Abschluss.

Die letzten Arbeiten sind noch im Gang, aber die Sperrung ist aufgehoben. Damit ist auch die letzte der drei Brücken in Kirchen-Hausen wieder in einem guten Zustand. Gestern wurde das Geländer montiert, nun fehlt noch die Markierung. | Bild: Paul Haug

Damit sind die Umleitungen und Sperrungen der vergangenen acht Wochen in Kirchen-Hausen Geschichte – anders als in Geisingen, wo seit Ende Mai die Donaubrücke abgebrochen und nun endgültig geschreddert wird. Aber der Vergleich hinkt natürlich, die drei Kirchen-Hausener Brücken über die Aitrach haben eine ganz andere Dimension.

Schäden ausgebessert und Geländer erneuert

Die erste Brücke, die saniert wurde, ist die bei der Weilerstraße in Hausen. Die Umleitung hielt sich hier im Rahmen. Die Arbeiten sind dort bereits seit Anfang Juni fertig. Die zweite Brücke, die ab Anfang Juni gesperrt wurde, ist die in Kirchen in Richtung Aulfingen, hier war der Umleitungsweg größer. Diese Brücke hat eine Länge von rund 18 Meter.

Saniert wurde bei beiden Brücken der Fahrbahnbelag. Schäden am Beton wurden ausgebessert und der Gehweg und die Geländer erneuert. Die kleinste der drei sanierten Brücken, die an der Gemarkungsgrenze Aulfingen beim Uli-Kraft-Gedenkstein einen Feldweg über die Aitrach führt, wurde abgebrochen und durch Betonfertigteile ersetzt. Sie ist seit wenigen Tagen fertig.