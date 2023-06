Über 2000 Besucher nutzten die Gelegenheit, im Rahmen des Aktionstags „Gläserne Produktion“ den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Weber in Gutmadingen kennenzulernen. Veranstalter waren das Landwirtschaftsministerium, das Landratsamt Tuttlingen und die Betreiber des Hofes.

Bei der Eröffnung ging Landrat Stefan Bär auf die gewaltigen Veränderungen in der Landwirtschaft ein. Früher gab es in den Ortschaften fast in jedem Haus in den Ortskernen eine größere oder kleinere Landwirtschaft. Heute werden die Felder zwar noch bewirtschaftet, aber in vielen Orten gibt es keine viehhaltenden Betriebe mehr. Das führt auch dazu, dass viele Verbraucher nicht mehr wissen, wie es heute in einem großen und modernen landwirtschaftlichen Betrieb zugeht.

Diese Information stehe im Vordergrund der Aktion „Gläserne Produktion“, so Landrat Bär. „Es ist wichtig, dass sich Betriebe öffnen“, betonte er. Milch komme eben zuerst von der Kuh und nicht aus dem Tetrapak. Er dankte den Familien Weber, die den Hof in der fünften Generation bewirtschaften und diesen auf die modernste Milchviehhaltung umgestellt haben, für die Bereitschaft zur Teilnahme.

Norbert Weber war wie seine Familie gespannt auf die Resonanz und dankte beim Auftakt allen für die Unterstützung. Die Kramermusikanten eröffneten den Aktionstag musikalisch. Hans Kramer überreichte der Familie Weber noch ein Präsent. Bei den Kramertreffen war Norbert Weber immer dabei und stellte Gelände für die Stellplätze der Wohnwagen zur Verfügung. Ein Grußwort der Stadt Geisingen übermittelte Henrik Ball.

Groß und Klein kamen bei der Aktion auf ihre Kosten. So erfuhr man unter anderem, wie eine Biogasanlage funktioniert. „Manche Leute meinen, hier wird Gülle verbrannt“, so Norbert Weber. Vielmehr werde Gas erzeugt, das verstromt wird. Außerdem wird mit der Abwärme der Generatoren Wärme an Häuser im Neubaugebiet Hausers Wiesen geliefert. Der moderne Kuhstall der Webers, in dem die Tiere frei laufen, wurde von den Besuchern gerne in Augenschein genommen. Einige der jüngeren Gäste hatten zum ersten Mal Kontakt mit einer Kuh und konnten sie streicheln. Streicheleinheiten genossen die Kälber, aber auch die Kaninchen oder Zwergziegen.

Auf großes Interesse stießen die drei neuen Ferienhäuser beim Hof. Dort informierte Bianca Weber die Besucher über das neue Standbein des Betriebs. Betriebsführungen wurden laufend angeboten. Besucher erlebten die Funktion eines Melkroboters oder des automatischen Fütterungswagens. Bestaunen konnte man technische Gegensätze bei landwirtschaftlichen Geräten: Zu sehen waren die erste Mähmaschine der Firma Kramer und gleich dahinter PS-Boliden mit entsprechenden Geräten und Anhängern, die heute für die Bewirtschaftung von einigen Hundert Hektar Feldern benötigt werden. Außerdem gab es noch verschiedene Infostände.

Die Familie Weber konnte bei der Veranstaltung auf viele Helfer aus Gutmadingen zurückgreifen. Der Musikverein Harmonie und weitere Helfer übernahmen die Bewirtung der Gäste. Sie hatten alle Hände voll zu tun. „Manches der Angebote ging am Ende aus, aber hungrig blieb dennoch niemand“, bilanzierte Norbert Weber. Die Feuerwehr übernahm den Parkplatzdienst, der aufgrund der immensen Menge an Besuchern notwendig war.