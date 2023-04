Im zweiten Anlauf über die Rampe gebracht hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die neue und für zwei Jahre gültige Gebührenordnung für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in der Region Geisingen. Das Gremium hatte seine Entscheidung bei der vorangegangenen Sitzung vertagt und der Stadtverwaltung ins Logbuch geschrieben, sich die Kostenkalkulation nochmals vorzunehmen. Ziel war, eine Erhöhung der Wassergebühren von bisher 2,03 Euro auf 2,86 Euro pro Kubikmeter zu vermeiden und den grundsätzlich unvermeidlichen Preissprung möglichst niedrig zu halten. Angesichts der aktuellen Lage sollte die Belastung der Bürger durch angepasste kommunale Gebühren soweit möglich vermieden werden, so das hehre Motiv des Gemeinderats.

Das ist angesichts der wenigen Stellschrauben, an denen bei der Kostenkalkulation überhaupt gedreht werden kann, aus Sicht des Stadtparlaments gelungen. Der neue und rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres gültige Gebührensatz für den Frischwasserverbrauch ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass für einen Zeitraum von zwei Jahren die Konzessionsabgabe gestrichen wird. So landet man bei einem Preis von 2,47 Euro pro Kubikmeter statt der ursprünglich kalkulierten 2,86 Euro. Einen gleichbleibenden Wasserverbrauch unterstellt, muss ein Single-Haushalt demnach für die Jahre 2023 und 2024 mit 45 Euro jährlichen Mehrkosten rechnen, ein Vier-Personen-Haushalt – zwei Erwachsene, zwei Kinder – mit 175 Euro jährlich, hatte Kämmerer Moritz-Johannes Bausch errechnet. Bürgermeister Martin Numberger und Bausch wiesen vor der Entscheidung des Gemeinderats eindringlich darauf hin, dass ein dauerhafter Wegfall der Konzessionsgebühren den städtischen Haushalt belasten würde. Für das laufende Jahr 2023 falle die Beeinträchtigung des Etats sehr überschaubar aus, aber für den Haushalt 2024 müssten die fehlenden Zuflüsse aus der Konzessionsabgabe berücksichtigt werden. „Ein dauerhafter Verzicht auf die Konzessionsabgabe empfiehlt sich deshalb nicht“, meinte Numberger. Auch Kämmerer Bausch riet davon ab.

Mit Blick auf die Zeit nach der jetzt beschlossenen zweijährigen Phase, in der bei der Erhebung der Wassergebühr auf die Konzessionsabgabe verzichtet wird, bezogen einige Stadträte schon jetzt deutlich Stellung. Holger Milkau (CDU) wollte sichergestellt wissen, dass eine modifizierte Gebührenordnung im Wasser- und Abwasserbereich nicht dauerhaft zulasten anderer kommunaler Aufgaben und Haushaltsposten gehe. Ähnlich argumentierte Uwe Kraft (SPD/FB). Andreas Heidel (Aktive Bürger) plädierte dafür, künftig unter dem Aspekt „Wer weniger verbraucht, sollte auch weniger belastet werden – und umgekehrt!“ über eine Erhöhung der Grundgebühr nachzudenken: „Wer dann immer noch meint, seinen Rasen mit Frischwasser gießen zu müssen, wird das dann am verbrauchsabhängigen Gebührenanteil spüren.“ Paul Haug (FW/FDP) stellte klar, dass er die Konzessionsabgabe am liebsten endgültig abschaffen will.

Die Wasser- und Abwassergebühren werden in spätestens zwei Jahren sicher wieder Thema im Gemeinderat sein.