Es ist schon außergewöhnlich, wenn in einem von Männern dominierten Beruf von fünf Auszubildenden gleich drei junge Damen sind. In der Schreinerei von Dominic Huber in Gutmadingen ist das so. Und die im Handwerk weit verbreiteten Nachwuchssorgen hat er nach eigener Aussage nicht.

Schon vor einigen Jahren hat eine junge Frau das Schreinerhandwerk bei Dominik Huber gelernt, derzeit stellen bei fünf Auszubildenden die Frauen sogar die Mehrheit stellen. Und für das nächste Jahr habe die nächste Frau bereits ihren Ausbildungsvertrag, freut sich Dominik Huber. „Für 2021 haben wir zahlreiche Anfragen und es wird auch noch ein junger Mann eingestellt“, kündigte er an.

Betrieb in dritter Generation Die Schreinerei Huber wurde 1960 von Lothar Huber als Einmann-Betrieb gegründet. Der erste Lehrling war Sohn Bernfried, der die Schreinerei 1990 nach dem Tod des Gründers übernahm und 2010 an Sohn Dominic übergab. Bernfried und Dominic Huber bauten die Schreinerei kontinuierlich um und investierten in modernste Technik. Seit vielen Jahren bildet der Betrieb aus und hat mehrfach Innungssieger gestellt, so auch in diesem Jahr. Derzeit hat die Firma 24 Mitarbeiter, darunter sind fünf Auszubildende, von diesen wiederum drei junge Frauen. (ph)

In jedem Ausbildungsjahr ist eine junge Dame dabei. Die jüngste im ersten Ausbildungsjahr ist Katrin Wullich aus Gutmadingen. Sie wollte nach dem Abitur etwas Kreatives arbeiten. „Der Beruf Schreiner macht Spaß“, sagt sie, während sie mit Schleifpapier Holz eben schleift und mit der Hand kontrollierend über die Schleifstelle fährt. Mit Schleifpapier wird wie eh und je nachgearbeitet. Nicht alles kann mit einer Maschine geschliffen werden, insbesondere, wenn ein Werkstück keine geraden Linien und Formen hat.

Kreativität spielt eine wesentliche Rolle

Im zweiten Lehrjahr ist Sonja Buchta, sie hatte zuvor bereits Erzieherin gelernt. Neben der Freude an der Arbeit an und mit Kindern aber hat sie ihre kreative Ader entdeckt und sucht im Schreinerhandwerk eine neue Herausforderung.

Im dritten Ausbildungsjahr ist Prisca Baum, die den anderen beiden aus dem Herzen spricht: „Es ist ein schöner Beruf und man sieht am Abend, was man gearbeitet hat.“ Wenn dann die einzelnen bearbeiteten Teile zum Möbelstück des Kunden werden, freue man sich doppelt. Bei den anderen handwerklichen Kollegen fühlen sich die drei Auszubildenden gut aufgehoben und akzeptiert, sagen sie.

Männliche Kollegen helfen beim Transport

Wenn die schweren Schränke oder andere Möbelstücke transportiert werden, sind die Kollegen im unterschiedlichen Alter behilflich. Handwerkliche Kollegen deshalb, weil der 24 Mitarbeiter zählende Betrieb auch noch Mitarbeiter im Bereich Planung, Kundenbetreuung und Kundendienst hat.

Seit vielen Jahren bildet die Schreinerei Huber junge Menschen im Schreinerberuf aus. Den Facharbeitermangel mit Ausbildung zu bekämpfen, sei sehr wichtig, betont Dominic Huber. Woran liegt es nun, dass gerade die Gutmadinger Schreinerei keine Nachwuchssorgen hat? Am sympathischen und ruhigen Chef, dem Team, der Herausforderung, mit Holz etwas Kreatives zu gestalten? Die jungen Damen sagen übereinstimmend: „Alles passt hier zusammen.“

Staplerführerschein gehört zur Ausbildung

Neben der praktischen Ausbildung im Betrieb gilt es noch die Berufsschule in Donaueschingen oder die überbetriebliche Ausbildung in Rottweil zu absolvieren. Die vielen Maschinen bis zu den CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren neben den klassischen Hobel- und Sägemaschinen gehören ebenso zur Ausbildung wie der Staplerführerschein. Denn die Anlieferung von Rohmaterial erfolgt in großen Mengen.