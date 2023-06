geisingen vor 2 Stunden

War es eine Zigarettenkippe? In einem Container geraten Metallspäne in Brand

Brandalarm in der Straße „Kleine Breite“. In einem metallverarbeitenden Betrieb rückt am Donnerstagmorgen die Feuerwehr an. Der Brand ist schnell gelöscht. Länger dauert die Ursachenforschung.