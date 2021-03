Die DRK-Bereitschaften Immendingen und Geisingen starten am heutigen Samstag mit den Corona-Schnelltests. Hierfür wurden sie in einem gemeinsamen Dienstabend durch Kreisbereitschaftsarzt Matthias Trennhäuser eingewiesen, der auch Mitglied der Geisinger Bereitschaft ist. Die heutige Testaktion ist nur für die Wahlhelfer bestimmt. Die Testungen finden sowohl in Immendingen wie auch in Geisingen statt.

Die Bürgermeister der beiden Gemeinden kamen auf die DRK-Bereitschaften zu mit der Bitte, bei den Schnelltests sowohl für die Wahlhelfer wie auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen behilflich zu sein. Schnelltests haben die beiden Gemeinden aus Beständen des Landes Baden Württemberg erhalten.

Wichtig sind bei den Testangeboten für die geschulten Helfer die Sicherheit und der persönliche Schutz. Mit Schutzanzügen, FFP2-Masken, Handschuhen und Gesichtsschilden soll eine größtmögliche Sicherheit gewährleistet werden. Die Helfer wurden von der Firma Pajunk Medizintechnik in Geisingen mit Gesichtsschilden (Faceshields) ausgestattet. Geschäftsführerin Simone Pajunk-Schelling hat die Anfrage nach dieser Schutzeinrichtung sofort unterstützt.

Wahlhelfer bekommen noch einen Nachtest

Am Dienstag, 16. März, 16.30 bis 18 Uhr, können sich die Wahlhelfer beider Gemeinden erneut testen lassen. Allerdings findet diese Nachtestung für die Wahlhelfer nur in der Geisinger Stadthalle statt. Das Angebot für bestimmte Bevölkerungsgruppen, sich kostenlos testen zu lassen, kann erst ab Samstag, 20. März, gemacht werden. Hierfür muss man sich anmelden, diese Testungen finden ausschließlich in der Geisinger Stadthalle statt, sowohl für Immendingen als auch für Geisingen. Das Immendinger DRK hat nicht genug Freiwillige für Testaktionen, hilft aber in Geisingen bei den Tests mit. Vorerst gilt das Angebot der beiden Gemeinden zusammen mit den DRK-Bereitschaften bis zum 31. März.

Anmelden kann man sich auf der Homepage der jeweiligen Gemeinden. Wer ohne Anmeldung kommt, kann nicht getestet werden. Am nächsten Freitag kann die Anmeldung auch telefonisch bei den Gemeindeverwaltungen erfolgen. Da noch entsprechende Programme in die Internetseiten der beiden Gemeinden eingebunden werden müssen, ist eine Anmeldung erst ab Freitag, 19. März möglich, sowohl telefonisch wie auch über das Internet.

Weiterführung der Tests ab April ist noch offen

Die Testungen an den Samstagen, 20. und 27. März, sind von 8.30 bis 12.30 Uhr, am Dienstag, 23. März, von 16.30 bis 18.15 Uhr (verkürzt, da noch eine Gemeinderatsitzung stattfindet). Am Dienstag, 30. März, ist das Testangebot von 16.30 bis 20.30 Uhr.

Alle Akteure bitten um Verständnis, falls zum Beginn nicht alles rund laufen sollte und es zu Wartezeiten kommen könne. Man habe bisher keine Erfahrungen mit solchen Aktionen. Die Zahl der Personen, die getestet werden können, ist begrenzt, und wer zum Testen kommt, muss eine FFP2-Maske tragen. Ob die Testungen nach dem 30. März weitergeführt werden, ist noch offen. Aufgrund der Entwicklung der Pandemie sind tägliche Aktualisierungen und Änderungen möglich.