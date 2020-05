Die 42-jährige Lenkerin eines Volkswagens Typ Golf befuhr die Krankenhausstraße in südlicher Richtung und überquerte an der Kreuzung die Hauptstraße in Richtung der Donaustraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 43-jährigen Radfahrers, der auf der Hauptstraße aus Richtung Unterbaldingen in Fahrtrichtung Ortsmitte fuhr, weshalb es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer wurde durch das Auto der 42-Jährigen frontal erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Geschädigte in kurzem Abstand hinter einem anderen Fahrradfahrer. Die Lenkerin des VW Golf hatte die Vorfahrt des ersten Fahrradfahrers beachtet, anschließend jedoch den nachfolgenden Radfahrer übersehen.