Der 55-jähriger Honda-Fahrer fuhr in Richtung Gutmadingen und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Eine nachfolgende 52-jährige VW-Bus- Fahrerin erkannte dies wegen der tiefstehenden Sonne zu spät und stieß mit dem Motorrad zusammen. Der Biker kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Motorrad erlitt durch den Zusammenstoß Totalschaden, den die Polizei auf rund 3000 Euro bezifferte. Am VW Multivan der Verursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.