Zum Jakobsweg gehören viele Wegstrecken, die durch unterschiedliche Länder und Gegenden führen. Allesamt haben sie das Ziel Santiago de Compostela. Pilger können die Strecken auf eigene Faust wandern oder sie lassen sich bei der Organisation von Privatpersonen oder Reiseunternehmen helfen.

Vor acht Jahren erstmals auf dem Jakobsweg

In dieser Nische arbeitet auch Heidrun Hog-Heidel aus Geisingen, die sich als Pilgerführerin selbständig gemacht hat. 20 Jahre hat sie zunächst ihrem erlernten Beruf als Erzieherin ausgeübt und dann nach einer entsprechenden Weiterbildung in der sozialpädagogischen Familienhilfe beziehungsweise als systemische Familientherapeutin gearbeitet.

Und seit acht Jahren ist sie auch Pilgerführerin. Die 54-jährige Geisingerin war vor acht Jahren bereits einige Wochen auf dem Jakobsweg bis Santiago de Compostela unterwegs.

Vom Pilgerfieber erfasst

Derzeit organisiert sie zahlreiche Pilgerwanderungen, die dieses Jahr auf den den verschiedenen Abschnitten des Jakobsweges stattfinden sollen. So geht es im Juni auf den Hochschwarzwälder Jakobusweg, im September auf den Münchner Jakobsweg, im Oktober einmal mit dem Rad im Burgund und im Oktober dann wieder auf den Donau-Randen-Weg.

Was gehört in einen Pilgerrucksack? Nicht zuviel, denn das trägt man einige Tage. Heidrun Hog-Heidel gibt bei den Vorbesprechungen Tipps und Ratschläge. | Bild: Paul Haug

Dabei sei eine Wanderung beziehungsweise eine Pilgerwanderung auf den verschiedenen Jakobswegstrecken mehr als nur Wandern, schwärmt die Pilgerführerin. „Man arbeitet bei den Wandertouren auch therapeutisch. In kleinen Gruppen ist man unterwegs, und dann mehr oder weniger schweigend. Man genießt die Natur, immer wieder ist ein Halt“, beschreibt sie die Form der Fortbewegung.

Morgenimpuls und Körpermeditation

Die Etappe wird einem sogenannten Morgenimpuls begonnen, unterwegs gibt es immer wieder eine Körpermeditation. Vor einer Tour findet ein Vortreffen statt. „Es dient zu einem ersten Kennenlernen“ sagt Hog-Heidel. Es geht bei dieser Besprechung aber um Tipps und Hinweise, wie sich die Wanderung am besten meistern lässt. Etwa Infos, was in einen Rucksack gehört. Dieser sollte zudem nicht viel über zehn Prozent des Körpergewichts wiegen.

Der Jakobsweg

Und irgendwann nach der Tour folgt ein Nachtreffen. Zuletzt haben Brigitte Obermayr, Irene Schenzinger, Hannelore Fromm und Helga Schneider-Günzer ihre Erfahrungen nach einer Tour im Donautal ausgetauscht. Die Tour führte im Donautal und in der Schwäbischen Alb bis nach Beuron. „Man bleibt auch mal stehen und genießt einfach die Natur“, sagt Hannelore Fromm. Sie mag solche Touren, weil sie gerne läuft und die Natur genießt, aber auch die Meditationen.

Schweigen kommt im Alltag zu kurz

Dieser Meinung schließt sich auch Irene Schenzinger an. Das Schweigen und in sich gehen komme im Beruf oft zu kurz, sagte Helga Schneider-Günzer. Bei solchen Touren sei dies möglich. Man beschränkt sich auf das Wesentliche. Sie habe Energie getankt und werde das wiederholen: „Ich war nicht das erste Mal dabei, aber auch nicht das letzte Mal.

Die Jakobsmuschel weist auch in der Region und in Geisingen auf die verschiedenen Jakobswege hin, die allesamt das Endziel Santiago de Compostela haben. Sie ist aber auch an Herbergen, Übernachtungsmöglichkeiten und Pilgergaststätten zu finden. | Bild: Paul Haug

Und wenn es mal nicht klappt in der Wandergruppe? Manche Teilnehmer hätten, wie Heidrun Hog-Heidel auch schon die Erfahrung gemacht, dass Mitwanderer einfach zu viel reden. Dagegen hilft ein regelmäßig platzierter Hinweis nach dem Morgenimpuls, möglichst wenig während der Wanderung zu reden.

Wichtig sei die Harmonie zwischen den Teilnehmern. Nicht immer stimme die Chemie, aber man sei ja in der Natur und könne sich etwas aus dem Weg gehen, findet Brigitte Obermayr. Die vier sind sich einig, dass die Teilnahme an dieser geführten Jakobswegwanderung persönlich eine Bereicherung ist. Dabei sei der dritte Tag bei solchen Touren ist meist der anstrengendste, weiß die Organisatorin. „Warum auch immer.“

Stempelmöglichkeiten gibt es häufig in Kirchen. Das Archivbild zeigt die Stempelstelle in der katholischen Kirche in St. Georgen. | Bild: Wursthorn, Jens

Und warum hat sie ihre Tätigkeit als systemische Familientherapeutin aufgegeben, obwohl auch in diesem Bereich Bedarf herrscht? Auch bei den Pilgerwanderungen sei ein großer Bedarf vorhanden, meint sie.