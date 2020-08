von Franz Dreyer

Über all die Jahre liefen beim Männergesangverein 1871 Eintracht in diesen Augusttagen die Vorbereitungen für den Höhepunkt im Vereinsjahr auf Hochtouren, die Sichelhenke. Viele waren gefordert, um das Erntedankfest mit seinem besonderen Flair auf den Weg zubringen: So musste beispielsweise Getreide geschnitten und eingebracht werden um für das Dreschflegeln und vor allem das Schaudreschen gerüstet zu sein.

Franz Stihl, der „ Vater der Sichelhenke“, legte seine Getreidesäcke aus längst vergangener Zeit zurecht, um damit einen Beitrag zum Ausschmücken des Festhauses, dem ehemaligen Farrenstall, zu leisten. Hinzu kam eine Fülle von weiteren Aktivitäten um den bis aus der Schweiz kommenden Gästen eine Bewirtung und ein attraktives Unterhaltungsprogramm bieten zu können.

Infektionsszahlen gehen nach oben

Doch heuer ist alles anders. Von Hektik und Betriebsamkeit ist nichts zu spüren. Sechs Buchstaben, zusammengefügt zum Wort „Corona“, beherrschen vielmehr die Szene. Bei der Vereinsleitung steht man wie landauf landab vor der schwierigen Frage was tun? Kann das Fest stattfinden oder muss man auf den beliebten Treffpunkt der Brauchtumsfreunde, dem in diesem Jahr 38. seiner Art, verzichten? Vorstandssprecher Tobias Hinz bringt die Situation auf den Punkt: „Wir tun uns mit einer Entscheidung schwer, zumal im Moment die Infektionszahlen eher wieder noch oben gehen.“

So eng, wie es auf diesem Archivbild zu sehen, wird man dieses Jahr gewiss nicht feiern können. Der Männergesangverein tut sich schwer, was die Ausrichtung der Sichelhenke 2020 anlangt. | Bild: Franz Dreyer

Doch bald ist festzulegen wie es in diesem Jahr um die beliebte Sichelhenke steht. Vielleicht bietet eine ganz andere als bisher gewohnte, stark reduzierte und den Vorschriften gerecht werdende Form eine Lösung, die wenigstens an die Tradition erinnert, wird im Verein überlegt.

Bisher wurde vier Tage gefeiert. Die Festtage begannen am Freitagabend mit einer Comedy. Es ging mit einem Chorkonzert am Samstag weiter. Der Sonntag als Festhöhepunkt bot einen Erntedankgottesdienst über das Frühschoppenkonzert , Brauchtumsvorführungen mit dem vielbestaunten Schaudreschen und ein Traktorenkorso. Am Montag folgten Seniorentreff, Kindernachmittag und Handwerkervesper mit fröhlichem Festausklang.