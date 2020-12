Der gewohnte Erfolgskurs des Geisinger Medizintechnikunternehmens Pajunk hat durch die weltweite Corona-Pandemie eine kleine Delle im zweiten Quartal erhalten. Derzeit erholt sich wieder die Nachfrage nach Pajunk-Produkten, sodass sich die Lage wieder verbessert und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.

Videobotschaften an alle Beschäftigten

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die traditionelle Weihnachtsfeier der Firmengruppe nicht wie gewohnt zusammen mit persönlicher Anwesenheit stattfinden. Anstelle der Weihnachtsfeier fand eine virtuelle Feier in Form von einer Videobotschaft an alle Beschäftigten einschließlich der weltweiten Niederlassungen statt, bei der die beiden Geschäftsführer Simone-Pajunk Schelling und Martin Hauger auch auf das schwierige Jahr zurückblickten.

Die sonst üblichen Jubilarehrungen können in der bisherigen Form nicht stattfinden, bedauert Martin Hauger in seiner Ansprache. Die Corona-Pandemie hat auch die Familien Pajunk und die Firmengruppe betroffen. Beruflich und privat führte dies zu vielen Veränderungen, so Simone Pajunk-Schelling. Aber in der Krise zeigt sich wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt ist.

Im vierten Quartal positive Zahlen

Während man im ersten Quartal noch einen sechsprozentigen Umsatzzuwachs hatte, gab es im zweiten Quartal ein deutliches Minus von 18 Prozent, und schon im dritten Quartal gab es eine Verbesserung, die zwar noch bei Minus vier Prozent lag, im vierten Quartal liegt man aber schon wieder gut im positiven Bereich.“ Die Kunden hatten wir aber immer im Blick, wir sind anders als unsere Mitbewerber“ bilanzierte Simone Pajunk-Schelling weiter. Und vor allem: die Mannschaft hält zusammen und ist motiviert.

Der Pioniergeist der Gründer Horst und Heinrich Pajunk gelte bis heute, so Martin Hauger, schon sie hätten jede Krise als eine Chance betrachtet. Die Firma habe die Zeit genutzt, die Kostenstrukturen zu überarbeiten, aber auch um Strategie und Prozesse zu verändern und neue Produkte zu entwickeln.

Bekenntnis zur Digitalisierung

Mehr denn je werde in der Firma die Digitalisierung genutzt, fasste Simone Pajunk-Schelling zusammen. Sowohl intern als auch extern bei Kunden und virtuellen Kongressen. Digitale Formate und Prozesse seien überall präsent. Sie fügte einen Blick in die Zukunft an: „Es gilt neue Geschäftsfelder zu erobern, und trotz Digitalisierung werden wir uns aus immer auf ein Stück Tradition besinnen.“

Eine Personalie stand aber auch virtuell im Mittelpunkt: Norbert und Sabine Heer. Norbert Heer war seit 41 Jahren bei der Firma und hat von Anfang an maßgeblich an den Entwicklungen als Leiter der Entwicklungsabteilung vieler Produkte mitgearbeitet. So ließen es sich auch die beiden Seniorchefs nicht nehmen, wie im übrigen alle Pajunk-Familienmitglieder sowie zahlreiche Beschäftigte, dem Ehepaar Heer für die langjährige Mitarbeit zu danken.

Der erste Meister der Firma

Heer war der erste Meister und der erste Lehrlingsausbilder. „Wir und Norbert Heer haben uns auch durch Rückschläge nie entmutigen lassen“, so die Seniorchefs. Heer habe die Firma durch seine Entwicklungen und Ideen mit geprägt. Sabine Heer war seit 38 Jahren bei der Firma Pajunk beschäftigt.