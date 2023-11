Der zweite und dritte Bauabschnitt zur Fahrbahnsanierung der L185 und L191 bei Kirchen-Hausen zwischen dem Kreisverkehr der B31 und der Abzweigung der L191 hat am Montag, 6. November, begonnen. Da wurde teilweise vor dem Aufbau der Umleitungsbeschilderung die Zufahrt beim Kreisverkehr zur L185 gesperrt.

Nach und nach wurden dann die Umleitungsschilder und die Wegweiser aufgestellt, wenngleich es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Da gibt es beispielsweise von Gutmadingen her keinerlei Hinweise bei der Einmündung auf die B31, dass die Zufahrt nach Blumberg über Hüfingen führt.

Ortsunkundige Fahrer kennen den Weg, gerade die Lastwagen fahren zum Kreisverkehr. Die Abfahrt ist gesperrt, aber vor und im Kreisverkehr keinerlei Hinweis, wo es nun genau langgeht. Da werden Laster beobachtet, die mehrere Runden im Kreisverkehr drehen und dann irgendwann den Kreisel verlassen. Wenn sie Glück haben und ein entsprechendes Navigationsgerät besitzen, wodurch sie in Richtung Donaueschingen abzweigen, können sie richtig geleitet werden.

Nach der Vollsperrung kein Hinweis im Kreisverkehr wo es zur Umleitung geht. Die Laster-Fahrer drehen teilweise Ehrenrunden weil sie orientierungslos sind. | Bild: Paul Haug

Landratsamt will nachbessern

Wehe dem, der aber dann in Richtung Autobahn fährt, dort sind dann Schilder, die nach Kirchen-Hausen und Engen führen, außerdem der Hinweis der Umleitung nach Engen über die B31 und 311 Immendingen und Mauenheim, Bargen nach Engen. Da gibt es noch dringenden Handlungsbedarf für die Ergänzung der Beschilderung, die auch dem Landratsamt inzwischen bekannt ist. Die Behörde will hier schnellstmöglich für Abhilfe sorgen.

Wofür die Arbeiten? Die starken Verdrückungen und Fahrbahnschäden an der L185 und L191 werden derzeit beseitigt und in drei Abschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt ist bereits erledigt und beinhaltete ein Teilstück der L191 von der Shell-Tankstelle Richtung Engen. Nun ist das andere Teilstück bis zur Einmündung in die L185 sowie ein Stück der L185 an der Reihe. Der gesamte Asphaltoberbau wird abgefräst und durch mehrere Schichten neu ersetzt und verstärkt. Die Arbeiten dauern je nach Witterung bis zum 28. November.

Der örtliche Verkehr kennt bekanntermaßen Abkürzungen oder Wege, man will ja auf keinen Fall den Schwerverkehr durch Kirchen-Hausen in Richtung Blumberg oder der Schweiz oder Waldshut zur B314 haben. Auf der B31 von der Autobahn oder von Immendingen ist ein Hinweis, dass es nach Blumberg geradeaus in Richtung Westen geht. Beim Unterhölzer Weiher dann das nächste Schild, Blumberg über Hüfingen.

Nach Aulfingen und Leipferdingen?

Was allerdings bei der ganzen Beschilderung fehlt, sind Hinweise wo es denn über die Umleitungen nach Aulfingen und Leipferdingen geht. Denn auch diese Orte sind eigentlich für den überörtlichen und Schwerverkehr nur über die B27 und L185 (Hüfingen-Wasserturm und Blumberg) erreichbar. Auch hier gibt es noch Verbesserungsbedarf für die Umleitungsbeschilderung, die ja noch drei Wochen dauert.

Ungeachtet der teilweise fehlenden Hinweise auf die Umleitung gehen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung weiter. Auf der L 185 ist eine Einbahnregelung auf der eingeengten Fahrbahn eingerichtet. | Bild: Paul Haug

Ungeachtet dieses Nachholbedarfs an Beschilderung gehen die Arbeiten weiter, das Teilstück von der Donautalstraße Kirchen-Hausen bis zur Zufahrt zur Shell-Tankstelle, der Tankstelle Tankpool und der Firma Kiesel ist fertig und befahrbar. Dass die Shell-Tankstelle und die Firma Kiesel immer von einer Richtung erreichbar sind, wurde im Vorfeld besprochen und abgeklärt. Entsprechend sind auch die Hinweisschilder an der B31 und B311.

Geisingen Zerstörungswut an Halloween: Unbekannte zerstechen Autoreifen und zerkratzen Autotür Das könnte Sie auch interessieren

Die Aulfinger freuen sich derzeit über den Rückgang des Verkehrs, insbesonders des Schwerverkehrs, der ist durch die Sperrung der Zufahrt ja halbiert. Der Verkehr von Blumberg oder dem Aitrachtal auf die B31 und Autobahn ist bei beiden noch anstehenden Bauabschnitten möglich.