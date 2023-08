Seit den frühen Morgenstunden des Freitags, 18. August, wurde ein 55-jähriger Mann aus dem Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg in der Tuttlinger Straße in Geisingen vermisst. Entsprechende Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, blieben laut Polizei erfolglos.

Wo war der Vermisste?

Wie die Beamten melden, ist der Vermisste am Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr wieder selbstständig und wohlauf in das Pflegeheim zurückgekehrt.

Was sich die Beteiligten jetzt fragen: Wo war er die Zeit über? Hinweise über seinen Aufenthaltsort sind daher derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitags oder schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe der 55-Jährige über ein zuvor unbemerkt vom Pflegepersonal geöffnetes Fenster die Einrichtung mit unbekanntem Ziel zu Fuß verlassen. Es konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.