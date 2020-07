Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Sonntagvormittag, 26. Juli, den Motorradverkehr zwischen Geisingen und Kirchen-Hausen überwacht. Laut einer Pressemitteilung waren die Beamten an der Bundesstraße 31 und an der Landesstraße 185 unterwegs.

Abgefahrene Reifen

Bei den Kontrollen fielen zwei Motorradfahrer wegen technischer Mängel auf, heißt es in der Mitteilung. Dabei handelte es sich einerseits um abgefahrene Reifen, andererseits um ein Erlöschen der Betriebserlaubnis durch eine veränderte Auspuffanlage.

Ein aus dem Kanton Zürich stammender Motorradfahrer im Alter von 42 Jahren wurde laut Polizei bei Geisingen mit zu hohem Tempo erwischt. Statt der erlaubten Geschwindigkeit von maximal 80 Kilometern pro Stunde war er demnach mit 151 Kilometern pro Stunde unterwegs.