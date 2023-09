Gut angenommen worden ist in den letzten Wochen die von der Stadt angemietete, 68 Meter lange modulare Pumptrack-Anlage im Freizeitgelände Danuterra, die noch bis 17. September genutzt werden kann. Bei einem Pump-Track handelt es sich um eine künstlich angelegte, wellige Strecke, die von Mountainbikes, aber auch von Laufrädern, Rollern, Skateboards oder Inlineskates befahren werden kann.

Die Geisinger Anlage wurde am 11. Juli aufgebaut. Der Gemeinderat wollte damit ein Angebot zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche aus der Region Geisingen schaffen. Unklar war zunächst, wie die Anlage angenommen wird. Beobachtungen haben nun gezeigt, dass es Zeiten gab, in denen sie leer war. Dann wieder kamen Eltern mit ihren Kleinkindern mit Rollern oder Laufrädern. Ältere Kinder und Jugendliche belagerten die Bahn mit ihren Fahrrädern und drehten ihre Runden. Waren verschiedene Altersgruppen da, gab es meist keine Probleme, denn die Kleinen ließen den Größeren den Vortritt und schauten zu, bis sie selbst wieder an der Reihe waren.

Bislang gab es zur Bahn nur Lob von Jugendlichen und Eltern. Die Frequenz hängt auch vom Wetter ab, denn Regenwetter lädt nicht zum Fahren ein. Der Belag ist aber rau und auch bei leichtem Regen griffig. Wie sicher die Anlage ist, zeigte sich daran, dass es keine ernsthaften Verletzungen gab. Wenn auch bei den kleinen Kindern manche Träne floss, weil sie hingefallen waren. Die Bahn ist für alle Rollsportarten befahrbar. Sie zu benutzen, bedeutet mehr als nur geradeaus zu fahren, da es Kurven und Wellen gibt.

Das rege Interesse zeigt, dass die Entscheidung des Gemeinderates, in den Sommerferien eine solche Anlage anzumieten, offenbar richtig war. Erfreulich war auch bisher die Tatsache, dass es keine Beschädigungen und keine Verschmutzung der Anlage und des Platzes gab. Ob es bald eine dauerhafte Anlage auf dem Espen gibt, oder ob man im nächsten Jahr wieder eine anmietet, darüber will sich der Gemeinderat noch Gedanken machen.