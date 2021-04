So mancher Sportplatz wurde durch das massenhafte Auftreten der Tiere unbespielbar. Irgendwann wird auch der beste Mäusefänger nicht mehr Herr der Lage, die Vereine greifen dann zu anderen Mitteln: Wühlmaussperren.

In Kirchen-Hausen sorgen schon seit vielen Jahren Mäusefänger für eine Eindämmung der Populationen. Viele Jahre lang war dies Arnold Huber, derzeit ist Thoma Volk mit Hacke und Fallen unterwegs. Immer wenn ein Gelände im freien Feld und vorwiegend von Wiesen umringt ist, sind Mäuse auch auf dem Sportplatz. Sie kennen keinen Sportplatz, sondern eben nur ein Gelände mit Gras und schmackhaften Wurzeln. Nicht bei allen Vereinen und Plätzen ist dies so, in Gutmadingen sind die Erdhügel kein großes Problem. Dort liegt der Sportplatz mitten in der Landschaft, aber deutlich erhöht im Gelände der ehemaligen Erzwäscherei. Den Wühlmäusen gefällt ohnehin ein sandiger Boden wie der bei vielen Sportplätzen vorhanden ist, überhaupt nicht.

Gutmadingen FC Gutmadingen wird 100 und hofft trotz Corona-Schwierigkeiten auf Promi-Besuch aus Regensburg Das könnte Sie auch interessieren

So ist auch der Geisinger Hauptplatz gebaut, dort gibt es kaum ein Mäuseproblem auf dem Platz selbst, allerdings daneben und vor allem auf dem Ausweichplatz. Dort war kein Spiel- und Trainingsbetrieb mehr möglich, viele Stellen waren schlicht hohl, es bestand die Gefahr von Verletzungen. Wird nicht trainiert und gespielt, wird der Boden nicht verdichtet und die Mäuse werden nicht gestört.

Maulwurf frisst keine Wurzeln

Graswurzeln sind ihre Hauptnahrung, im Gegensatz zum Maulwurf. Der wirft noch größere Haufen auf, frisst zwar keine Wurzeln aber sorgt mit den Erdhügeln wie auch mit den Gängen für eine Unbespielbarkeit des Platzes. Die SG Kirchen-Hausen hat im letzten Jahr den Ausweichplatz neu angelegt und in diesem Zug auch im Juni eine Wühlmaussperre rund um den Platz eingebaut, wie Florian Rapp von der SG Kirchen-Hausen berichtet.

Geisingen Beim FC Gutmadingen mäht jetzt ein Roboter den Rasen Das könnte Sie auch interessieren

Das gleiche System hat nunmehr auch der SV Geisingen umgesetzt. Zuerst wurden die beiden Plätze bearbeitet und eingeebnet, danach mit einer Grabenfräse ein etwa 70 Zentimeter tiefer und nur etwa 20 Zentimeter breiter Graben ausgehoben. Durch die Fräsarbeiten gab es keine Klumpen sondern feine Erde, die dann leicht wieder in Graben zurückverfüllt werden konnte. Der Einbau der Sperre, die aus stabilem, verrottungsfreiem Kunststoff besteht und den Nagerzähnen widersteht, erfolgte in Eigenregie. Die Kosten für die Aktion in Geisingen beläuft sich auf rund 7000 Euro, so Ralf Jauch.

Kein vollständiger Schutz

Ein vollständiger Schutz bietet die Wühlmaussperre nicht. Die Tiere können immer noch von oben her zuwandern und sich eingraben. Aber das massive Einwandern durch den Boden wird dadurch verhindert. Wer den Nagern dann mit Fallen nachstellt, muss sich erst einmal erkundigen, wer denn für die Haufen verantwortlich ist. eine Wühlmaus oder ein Maulwurf. Letzterer ist nämlich streng geschützt.