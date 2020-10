Die Ursache des Wohnungsbrands in einem Gebäude an der Schloßstraße ist weiter ungeklärt. Am Montag werde ein Sachverständiger den Brandherd in Augenschein nehmen, sagte Polizeisprecherin Sandra Kratzer auf Nachfrage.

Der Brand war am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Rund 25 Feuerwehrkräfte aus verschiedenen Wehren gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Laut Feuerwehrkommandant Karl Cech waren es die Bewohner selbst, welche die Leitstelle verständigt hatten. Sie entdeckten das Feuer und die starke Rauchentwicklung, als sie nach Hause kamen. Die Polizei hatte die Schadenshöhe auf etwa 50.000 bis 70.000 Euro geschätzt.