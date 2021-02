Geisingen vor 1 Stunde

Unfallflucht an der Großtankstelle: Lastwagenfahrer drückt zwei Fahnenmasten um

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Lastwagens, vermutlich Lenker eines Sattelzuges mit Anhänger-Auflieger, hat in der Nacht auf Freitag zwei Fahnenmasten an einer Großtankstelle in Kirchen-Hausen umgefahren.