von Paul Haug und Jens Wursthorn

Laut Ermittlungen der Polizei steuerte der Senior seinen Kleinwagen gegen 9.30 Uhr über den Bahnübergang. Warum er die die rote Ampel nicht beachtete, weiß die Polizei derzeit nicht. Noch während sich die Schranke senkte, krachte der mit hoher Geschwindigkeit nahende Zug in das fahrende Auto. Wäre der Fahrer nur eine Sekunde weiter gefahren, hätte der Zug ihn und sein Fahrzeug vermutlich mitgerissen, spricht auch die Sprecherin des Präsidiums Konstanz von unwahrscheinlichem Glück im Unglück. Der Unfall rief die gesamte Rettungskette von Feuerwehr, DRK, Bahnpolizei und Rettungshubschrauber auf den Plan.

Was sich per Definition als Streifunfall darstellte, bot ein Bild der Zerstörung. Am Hyundai war der komplette Vorderwagen abgerissen, Motor und Karosserieteile auf dem gesamten Bahnübergang verstreut. Unbeschädigt ist der Fahrgastraum geblieben. Die Schadenshöhe am Auto beträgt laut Polizei 10 000 Euro. Der Zug blieb offenbar ohne Beschädigungen. Ob auch der Bahnübergang Schaden nahm, lasse sich gegenwärtig nicht sagen, so Kratzer.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Bahnstrecke nach mehrstündiger Sperrung wieder freigegeben. 49 Fahrgäste waren mit dem Regionalzug unterwegs. Sie mussten bis zur Weiterfahrt im Zug warten. Länger hielten die Prüfungen der der Schrankenanlage des Bahnübergangs an. Der Übergang war nach 11.30 Uhr noch gesperrt.