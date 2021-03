Geisingen vor 16 Minuten

Unbekannter dringt in Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße ein: Verräterische Geräusche alarmieren Hausbewohner

Ein Unbekannter ist in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, kurz nach Mitternacht, an einer Gebäuderückseite gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus der Hauptstraße nahe dem Kreisverkehr zur Engener Straße eingedrungen.