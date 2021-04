Bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten der Ringzughaltestelle an der Mühltalstraße in Leipferdingen beschädigt. Indem sie eine Scheibe an dem Automaten einschlugen, richteten die Täter rund 500 Euro Schaden an. Nun ermittelt die Polizei Immendingen wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet unter der Nummer 07462/94640 um sachdienliche Hinweise.