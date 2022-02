Am Mittwoch gegen 17 Uhr missachtete ein 69-jähriger Dacia-Fahrer den Gegenverkehr, als er zwischen Geisingen und Pfohren einen Lastwagen überholte. Mit dem entgegen kommenden Toyota eines 67-jährigen Toyota-Fahrers kam es zu einem Streifunfall. Die Fahrer wurden nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.