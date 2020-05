Die Firma Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau hat 1500 Schutzmasken für öffentliche Einrichtungen gespendet. Geschäftsführer Christoph von Bothmer konnte die Pakete an Bürgermeister Numberger übergeben. „Es ist derzeit nicht einfach, Schutzmasken, Desinfektionsspender und andere Ausstattungsgegenstände zur Vermeidung von Infektionen zu erhalten“, so Numberger anlässlich der Übergabe. „Gleichzeitig ist diese Spende aber auch eine Geste, die mich als Bürgermeister sehr berührt.“ Die Schutzmasken sind laut Stadtverwaltung unter anderem zur Verwendung in den Kindergärten, Schulen, den Ortsverwaltungen und dem Rathaus vorgesehen.

Unternehmen möchte ein Zeichen für den Zusammenhalt setzen

Das Unternehmen sieht in dieser Geste einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass für uns der Zusammenhalt unserer Stadt und ihrer Stadtteile in diesen schwierigen Zeiten das Wichtigste ist“, so von Bothmer. Es sei noch nicht absehbar, wie weit die Folgen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft, aber auch die lokale Wirtschaft reichen würden. Umso mehr sei es wichtig, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, waren sich von Bothmer und Numberger einig. „Aus diesem Grund verstehe ich den Beitrag der Firma Uhrig über die praktische Hilfe hinaus auch als Erklärung der Solidarität mit dem kommunalen Gemeinwesen“, so Numberger.