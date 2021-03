Die Trikefreunde Kirchen-Hausen haben das für Ende Juli geplante achte Triketreffen wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Kein Treffen mit Einschränkungen

Auch, wenn bis zum Termin noch einiges an Zeit gewesen wäre, so hätten die Veranstalter doch in Kürze mit den organisatorischen Vorbereitungen für das Treffen beginnen müssen: sie hätten das Zelt bestellen, die Musiker für die Unterhaltung buchen, die Genehmigungen für das Treffen und die Ausfahrt einholen, die gesamte Logistik der Veranstaltung, die Verpflegung der Gäste und vieles mehr organisieren müssen.

Deshalb nun die frühzeitige Mitteilung der Trikefreunde um Lothar Schelling, Reinhard Heim und Uwe Kraft. Sie erklärten, sie hätten es sich nicht leicht gemacht, das Treffen zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen. Aber ein Treffen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, bei dem Mundschutz getragen und Abstand gehalten würden müsste, hätten sie nicht gewollt – und die Teilnehmer sicherlich auch nicht.

Triker hatten sich auf Treffen gefreut

Dabei hatten sich viele Triker aus Süddeutschland und aus dem benachbarten Ausland schon auf das Treffen gefreut, und manche – wie in den Kommentaren auf die Absage-Nachricht zu lesen war – sogar ihren Urlaub danach ausgerichtet.

Es sollte das achte Triketreffen werden, das zwischen Donau, Aitrach und Autobahn stattfinden sollte. Die chromblitzenden dreirädrigen Fahrzeuge mit dem klassischen VW-Käfermotor – bis hin zum V6-Boliden – waren immer eine Augenweide für die Besucher. Mit über 200 Trikes aus Süddeutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich war das Treffen in Kirchen-Hausen eines der größten.

Als Uwe Kraft vor zwei Jahren beim Bieranstich verkündet hatte, dass es wohl das letzte Treffen sei, protestierten die Trikefreunde. Offensichtlich hat der Protest etwas genutzt, aber nun verhindert die Corona-Pandemie das Treffen. Über einen Ersatztermin für die Veranstaltung haben die Trikefreunde Kirchen-Hausen bisher nicht gesprochen – aber er soll irgendwann kommen.