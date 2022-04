Eine bekannte Persönlichkeit der regionalen Wirtschaft, der Kommunalpolitik und des Kirchen-Hausener Vereinslebens sowie der Ehrenbürger von Geisingen ist tot: Egon Elsäßer. Er verstarb zuhause während des Festwochenendes anlässlich des 50-jährigen Bestehens seiner Firma.

Aufgrund der vielen Vorbereitungen der Firma selbst, der Aussteller und Kirchen-Hausener Vereine entschieden die Familienangehörigen das Jubiläumsfest dennoch weiterlaufen zu lassen, weil sie sich sicher waren, dass es im Sinne des Firmengründers gewesen wäre.

Unternehmensgründer

Am 22. Juli 1933 kam Egon Elsäßer in Kirchen-Hausen zur Welt und wuchs mit einer Schwester auf. Nach der Schule erlernte er das Schusterhandwerk wie sein Vater, sah aber nach zwei Jahren ein, dass dieser Beruf keine Zukunft habe und begann eine Lehre als Gipser. Nach einigen Gesellenjahren legte er die Meisterprüfung ab und gründete ein Gipser- und Stuckateurunternehmen.

Betonwerk Elsäßer

Aufgrund eines Arbeitsunfalls überlegte er, sich in einer schwierigen Zeit beruflich zu verändern und etwas neues zu beginnen. 1972 gründet er zusammen mit Freunden das Betonwerk Elsäßer.

Geisingen Von Handarbeit bis zur vollautomatisch produzierten Decke: So hat sich die Betonindustrie verändert Das könnte Sie auch interessieren

Schon kurz nach der Gründung übernahm er die alleinige Verantwortung für die Firma und entwickelte sie nach und nach zu einem der führenden Betonfertigteilwerke der Region. Die Firma hat über 40 junge Menschen ausgebildet. Egon Elsäßer war immer wieder bereit, in Zusammenarbeit mit den Behörden, Menschen eine Chance für die Wiedereingliederung in das Arbeitsleben zu geben.

Vielfältig aktiv

Die Jagd, die Vereinswelt und Kommunalpolitik waren Hobbys von Egon Elsäßer. So hat er viele Jahre Fußball gespielt und gründete auch den Geschichtsverein Kirchen-Hausen, dessen Vorsitz er auch einige Jahre innehatte. Die Herausgabe des Geschichtsbuches 1994, bei dem sich Egon Elsäßer auch als Autor betätigte, war sein Verdienst. 2007 hat er selbst noch ein Buch unter dem Titel „Ein Leben auf der rauen Baar“ herausgebracht.

Hondingen Wissenswertes zum Jäger vom Längewald Das könnte Sie auch interessieren

In der Narrenzunft Latschari war er jahrelang Elferrat und war Ehrennarr. 17 Jahre lang stand er dem Bund der Selbständigen vor. In seiner Amtszeit wurden einige Gewerbeausstellungen organisiert. Er war ferner Gründer der Jungen Union Ortsgruppe Kirchen-Hausen, später war er wieder mit dabei als die CDU in Kirchen-Hausen gegründet wurde. Er war Vorstandsmitglied des CDU-Stadtverbandes Geisingen.

Viele Jahre im Rat

Dem Gemeinderat gehörte Egon Elsäßer 29 Jahre an, zuerst in Kirchen-Hausen danach in Geisingen von 1972 bis 1989. Daneben war er nach der Eingemeindung noch Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher in Kirchen-Hausen. Trotz der vielen Aufgaben im Betrieb, in der Gemeinde und den Vereinen hat Egon Elsäßer stets auch Zeit für sein Hobby, die Jagd gefunden. So mehr oder weniger nebenbei war er noch stellvertretender Obermeister der Gipser- und Stuckateurinnung und Beisitzer der IKK sowie im Gesellenprüfungsausschuss.

Geisinger Ehrenbürger

Für seine Verdienste erhielt Egon Elsässer sowohl die Landesehrennadel von Baden-Württemberg als auch das Bundesverdienstkreuz und die Staufer-Medaille. 2019 wurde er für seine vielen Verdienste zum Ehrenbürger der Stadt Geisingen ernannt. Aufgrund seiner Erkrankung war es ihm vergönnt, das 50-jährige Bestehen der Firma mitzuerleben – er verstarb am Wochenende.