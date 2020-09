Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, brannte ein 56-Jähriger Unkraut am Randstein mithilfe eines Bunsenbrenners ab. Dabei geriet die in nächster Nähe verlaufende Thuja-Hecke in Brand. Der Grundstückseigentümer und ein Nachbar konnten das Feuer schnell ablöschen, heißt es weiter.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchen-Hausen rückte mit sechs Einsatzkräften aus und führte Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand.