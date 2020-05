In Gutmadingen steht ein kleiner Maibaum in der Ortsmitte, in Geisingen wurden rund 20 Blumenkästen samt Blumen aufgestellt. Damit soll offenbar etwas mehr Farbe ins „Städtle“ kommen, was sich eigentlich schon lange viele Menschen wünschen.

Auf dem Radweg zwischen Geisingen und Gutmadingen wurde mehrfach ein Hinweis aufgemalt: „Rücksicht macht Wege breit“. Ausgestattet wurde das kleine Kunstwerk mit einem Emblem von Traktor, Radfahrer und Fußgänger. Eigentlich müsste gerade auf diesem Radweg noch ein Auto dazu. Vor zwei Jahren fand schon einmal eine solche Aktion statt, aber am 2. Mai wurde die Schrift übermalt.