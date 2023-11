Für die bevorstehende närrische Saison ist die Narrenzunft Strohglonki 1777 ausgezeichnet gerüstet. Laut dem von Zunftmeister Michael Mohaupt in der gut besuchten Hauptversammlung gegebenen Ausblick wird wieder eine pfiffige Fasnet mit starken Auftritten ausgerichtet. Höhepunkt wird die Feier zum 50-jährigen Bestehen als eingetragener Verein sein.

Da das einzige örtliche Lokal derzeit geschlossen hat, musste die Narrenzunft das Gasthaus Kreuz als Treffpunkt für die Versammlung anmieten. Das 50-jährige Jubiläum der Vereinseintragung wird mit einem klassischen Brauchtumsabend am Samstag, 3. Februar, gefeiert. Eine erfreuliche Bilanz zog der Zunftmeister auch in seinem Rückblick. Es sei wieder ein Jahr mit vielen gelungenen Aktivitäten gewesen, so Mohaupt. Positive Berichte gaben auch Zunftschreiberin Bärbel Mutzel-Kühnle und Kassierer Michael Frank. Auf Vorschlag der Kassenprüferinnen Daniela Merz und Felizitas Stihl wurde der Vorstandschaft einstimmige Entlastung erteilt.

Keine Probleme gab es bei den anstehenden Wahlen. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Zunftmeister Michael Mohaupt, Zunftschreiberin Bärbel Mutzel-Kühnle, das Narrenpaar Jutta und Dominic Mohaupt, die Kassenprüferinnen Daniela Merz und Felizitas Stihl sowie die zweite Säckelmeisterin Laura Marie Schneider. Neu, zunächst für ein Jahr, wurden Manuel Fluck und Kevin Gnerlich ebenfalls einstimmig als Narrenräte gewählt. Acht Mitglieder konnten mit dem Strohorden für fünfjährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Der Zunftmeister bemängelte in der Versammlung die immer mehr um sich greifenden Vorschriften und administrativen Vorgaben, die seine Arbeit immer schwerer und zeitintensiver machen. In der Versammlung beschlossen die Strohglonki deshalb eine Satzungsanpassung. Durch diese Änderung wird es möglich, die Aufgaben des Zunftmeisters auf mehrere Schultern der Vereinsmitglieder zu verteilen.