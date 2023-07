Am Wochenende 14. bis 16. Juli findet in Geisingen die 23. Auflage des Straßenfestes statt. 44 Jahre ist es her, dass in Geisingen das erste Straßenfest in der Region stattgefunden hat.

Der Name und auch das Flair blieben bis jetzt und ziehen immer tausende Besucher an. In diesen 44 Jahren hat sich viel gewandelt, vom ersten Straßenfest mit fast nur großen Festlauben ist eine Veranstaltung geworden, die nun schon seit über zwei Jahrzehnten in der jetzigen Form alles bietet. Festlauben, Verkaufsstände, komplette Menüs oder Fingerfood. Es sind weniger Vereine und Teilnehmer wie zum Beginn vor über vier Jahrzehnten, aber die Vielfalt ist geblieben.

Das Geisinger Straßenfest war das erste in dieser Form in der ganzen Region und hat viele Nachahmer gefunden. Und es gibt beim Geisinger Straßenfest eine Art „ungeschriebenes Gesetz“: Es gibt die Spezialitäten der Vereine nicht doppelt. Der Kunde ist König, und die Vereine haben inzwischen eine große Erfahrung mit dieser Art von Festveranstaltung. Dabei ist auch ein Rahmenprogramm auf drei Bühnen in der Hauptstraße, auf denen viel geboten wird. Dazu kommen immer wieder spontane Auftritte von großen und kleinen Gruppen, sei es tänzerisch oder musikalisch. Die Stadt lässt sich diese Traditionsveranstaltung auch etwas kosten, das Equipment ist enorm. Die Veranstaltungsbühnen, Security, Abfallentsorgung, WC-Container, ein Shuttlebus in die Stadtteile, um nur einige zu nennen.

Das Speisenangebot der Vereine: Anglervereinigung Geisingen: Calemaris, Knusperle und Champignons im Bierteig, alles mit selbstgemachter Knoblauchsauce; Donaumusikanten Gutmadingen: Fleischkäse, Weißwürste, Schweinebraten, Steaks; Landfrauen Gutmadingen: Kaffee und Kuchen, Sekt und Wein; Feuerwehr und SV Aulfingen: Longdrinks, Bowle; Stadtmusik: Fleisch aus dem Smoker, Wurstsalat, Biertheke. Jugendblasorchester: Fruchtige Smoothies. Neu dabei ist die evangelische Kirchengemeinde mit Bio-Eis.

Der Kirchenbauverein verkauft Wein, die Grundschule Selbstgebasteltes. Feuerwehr Geisingen: Grillwürse, Losbude; Musikverein Aulfingen: Liköre, Bierstand; SV Geisingen: Schnitzel, Bratwürste; Bläserjugend Kirchen-Hausen und Hegering: Wildschweinburger, Wildgulasch; Musikverein Harmonie: Bergmannsteak, Sandwichtoast, Wildkartoffeln, Bergwerkgeist. Weitere Teilnehmer sind die Hospizgruppe mit einem Bücherflohmarkt, der Jugendclub Geisingen mit Torwandschießen, der Kindergarten Regenbogen Gutmadingen mit Kinderschminken. Auch Gaststätten sind dabei.

Das Unterhaltungsprogramm: Freitag, 12. Juli: 18 Uhr, Einmarsch der teilnehmenden Vereine, Bieranstich, anschließend die Band Diva auf der Hauptbühne. Samstag, 13. Juli: Hauptbühne 15 Uhr Bläserschul-Vororchester, 16.15 Uhr Tanzschule Ellis TanzRaum, 18 Uhr Jodlerclub Alpenblick, 20 Uhr Crazy Room. Bühne 1 (bei Firma Hemens) 15 Uhr Grundschule Geisingen, 15.30 Uhr Holger Stoffler, 17 Uhr Akkordeongruppe Verein Hilfe für Cherson. Bühne 2 (bei DH-Sport) ab 15 Uhr die Kindergärten Stadtgraben und Villa Kunterbunt, 15.30 Uhr Drehorgelevent, 16 Uhr Bläserschule-Blockflöten, ab 17 Uhr Sam-Band. Sonntag, 16. Juli: Hauptbühne: 11.30 Uhr Jugendblasorchester. 14 Uhr Oliver Schulz Bigband, 18 Uhr Siitäriißer und Ech. Bühne 1: 13 und 15 Uhr Straßenkünstler Zappo, 14 Uhr Kindergarten Gerbe, 16 Uhr Tschägädies. Bühne 2: 12 Uhr Holger Stoffler, 13.30 Uhr Fecht und Turnerschaft, 14 und 16 Uhr Zappo, 15 und 17 Uhr Tschägädies. Dabei ist wieder eine Hüpfburg, am Samstag und Sonntag Kasperletheater, ein Vergnügungspark.

Parkmöglichkeiten gibt es Auf dem Espen, im Gewerbegebiet Danuvia und im Gewerbegebiet Kleine Breite.