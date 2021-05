Später als im vergangenen Jahr, was natürlich der kalten Witterung geschuldet ist, hat sich in der Region Geisingen der Storchennachwuchs eingestellt. In drei Horsten werden die Jungtiere bereits intensiv gefüttert, im zweiten Gutmadinger Nest auf dem Haus Bensel wird noch gebrütet. Das dortige Nest wurde von den Störchen zweimal gebaut, einmal wurde es durch den Bauhof entfernt und in unmittelbarer Nähe ein Ersatznest montiert.

Geisingen Auf Umwegen zum neuen Nest: In Gutmadingen gibt es demnächst wohl drei Storchenpaare Das könnte Sie auch interessieren

Dort wollten sich die Störche auch niederlassen, wurden aber vom anderen Storchenmännchen des alten Nestes vertrieben. So wurde dann wieder gebaut, was dann auch zu einem späteren Brutbeginn führte. Im anderen Gutmadinger Nest wie im Geisinger sind die Störche geschlüpft, in Gutmadingen zwei und in Geisingen drei. Sie sind in etwa gleich groß.

Auch in Aulfingen werden die zwei Jungstörche, soviel ist derzeit zu sehen, bewacht und gefüttert. Die sind aber etwas jünger als die in den anderen zwei Horsten. Einer der Alttiere ist immer beim Nachwuchs, solange er noch so klein ist und auch für Raubvögel eine leichte Beute sein könnte. Erst wenn diese größer sind und noch mehr Nahrung benötigen, werden sie allein im Nest gelassen, dann gehen beide Elterntiere auf Futtersuche.

Donaueschingen Warum die Storchen-Kolonie entlang der Bundesstraße 27/33 immer größer wird Das könnte Sie auch interessieren

Vor einem Jahr waren die Jungstörche bereits Anfang Juni so weit, dass sie beringt werden mussten, bevor sie ausfliegen. Bedenken, dass das kalte Wetter und der Regen den Jungtieren schaden könnten, haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Wenn eines der Alttiere zurückkommt, wird erst mit dem Partner das Begrüßungsritual vollzogen, es wird geschnäbelt. Danach bettelt der Nachwuchs um Futter. Wenn sie größer sind, wird die ausgewürgte Nahrung zischend vertilgt.

In einigen Wochen werden dann sicher die ersten Flugübungen durchgeführt, dann wird es Zeit die Tiere zu beringen, was dann wieder der Storchenbeauftragte Manfred Bartler aus Hochemmingen vornimmt. 2020 waren es neun Jungtiere in drei Nestern, in diesem Jahr sind es zum ersten Mal seit Jahrzehnten vier Nester in der Region Geisingen.