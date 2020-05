Der Storchennachwuchs in der Region Geisingen ist da. In den drei Horsten in Geisingen, Gutmadingen und Aulfingen ist Nachwuchs angekommen. Die Jungstörche sind noch klein, die größten dürften es in Geisingen sein, und dort sind es vier. Dort gibt es die Möglichkeit einen Blick von oben ins Storchennest zu werfen. Und man sieht zumindest von den zwei etwas größeren Jungtieren schon manchmal den Kopf.

Das gleiche in Gutmadingen und in Aulfingen, in Gutmadingen sind es zwei und in Aulfingen sind es drei Jungtiere. Dies kann in den nächsten Tagen gesagt werden, wenn die Tiere wachsen und größer werden und sich dann auch mal zeigen, sagt „Storchenvater“ Manfred Bartler aus Hochemmingen, der seit letztem Jahr die Betreuung von über 40 Storchenhorsten in der Region von Friedrich Widmann übernommen hat.

Manfred Bartler warnt davor, Fotodrohnen einzusetzen

Man hofft im Umfeld der drei Storchenhorste, dass der Nachwuchs, anders als in den Vorjahren, komplett Wetterkapriolen überleben. Im letzten Jahr hat in Geisingen einer von zwei Jungstörchen überlebt, der Gutmadinger Nachwuchs fiel dem Wetter zum Opfer und in Aulfingen waren es zwei Jungtiere.

Manfred Bartler awarnt dringend davor, aus Neugier mit Drohnen einen Blick in die Storchenhorste werfen zu wollen. Die Alttiere nehmen dies als Bedrohung auf und verlassen unter Umständen den Horst und die Jungtiere, die dann verhungern.