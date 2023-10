Die Besprechung des neuen Veranstaltungskalenders für Geisingen und die Stadtteile sowie die Bilanz des Straßenfests standen im Mittelpunkt eines Treffens von Vertretern der meisten Vereine der Raumschaft Geisingen mit der Stadtverwaltung. Ein zentrales Thema wird 2024 die genau 50 Jahre zurückliegende Neubildung der Gesamtstadt Geisingen nach den Eingemeindungen sein.

Mit der Unterzeichnung der Eingemeindungsverträge am 1. April 1974 gehörten alle vier Stadtteile politisch zu Geisingen. Aus diesem Anlass ist im kommenden Jahr eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die derzeit von einem Komitee festgelegt und im November terminiert werden. Man will bei den Jubiläumsaktivitäten möglichst alle Stadtteile mitnehmen, aber nicht in Konkurrenz zu traditionellen Vereinsveranstaltungen treten. Wo es möglich ist, wird beides kombiniert. Das Jubiläumsjahr soll nicht dem Kalenderjahr entsprechen, sondern am 1. April starten und am 31. März 2025 enden.

Als Jubiläen gefeiert werden im nächsten Jahr der 100. Geburtstag des Musikvereins Harmonie Gutmadingen vom 1. bis zum 5. Mai und das 160-jährige Bestehen des Musikvereins Polyhymnia Leipferdingen im Rahmen des Brunnenfestes vom 28. Juni bis zum 1. Juli. Terminiert wurden neben den Hauptversammlungen der Vereine auch Konzerte sowie weitere Festveranstaltungen.

Nach jetzigem Stand wird es 2024 kein Kramertreffen geben. Das Thema wird bei der Hauptversammlung der Kramerfreunde am 17. März nochmals diskutiert. Dafür wollen die Kramerfreunde am 7. und 8. Juli einen Hock veranstalten. Im nächsten Jahr steht auch wieder die Fußball-Stadtmeisterschaft an, die die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen vom 19. bis 21. Juli ausrichtet. Eine besondere Versammlung wird es am 12. und 13. Oktober in Geisingen geben. An diesem Wochenende tagt der Bund Deutscher Blasmusikverbände in der Stadt.

Bürgermeister Martin Numberger sowie Sonja Stepani und Regina Zeller von der Stadtverwaltung baten die Vereine, rechtzeitig den WC-Wagen zu bestellen. Ebenso sind für die meisten Veranstaltungen Schankgenehmigungen erforderlich. Vereine, die nicht an der Besprechung waren, aber noch Termine für den Veranstaltungskalender haben, können sie noch nachmelden.

Bei der Besprechung wurde auch Rückblick auf das Straßenfest gehalten. Durch die gestiegenen Kosten für Begleitprogramm, Container, Sicherheitsdienst und Müllentsorgung ist der Zuschuss der Stadt auf eine neue Rekordmarke von 33.600 Euro gestiegen. 2019 betrug er 24.347 Euro. Für 2025, so Martin Numberger, ist an eine Erhöhung der Standgebühr von derzeit 350 Euro aber noch nicht gedacht. Künftig soll es nicht erst am Donnerstag vor dem Fest eine Besprechung geben, sondern sechs bis acht Wochen zuvor.

„Es war bis auf einen Zwischenfall ein ruhiges und schönes Straßenfest“, so Numberger. Das habe auch die Polizei bestätigt. Angeregt wurde, vor den Bühnen Sitzgelegenheiten zu schaffen und die Auftritte der Gruppen besser zu koordinieren. Lob sprach Bürgermeister Numberger für das große Angebot beim Kinderferienprogramm aus.