Die Stadt hat die Betriebskostenübernahme für die in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Kirchtal-Donau befindlichen Kindergärten auf eine neue vertragliche Regelung gestellt. Der Gemeinderat hat den Verträgen zugestimmt. Die Neuregelung für die Einrichtungen in Aulfingen, Leipferdingen und Kirchen-Hausen sieht, wie bislang auch, einen festen Abmangelprozentsatz für die Beteiligung der Stadt an den nicht gedeckten jährlichen Betriebskosten vor. Dieser Abmangelsatz steigt ab dem 1. Januar 2021 von bisher 86,5 Prozent auf 90 Prozent. Der Investitionskostenzuschuss für das Kindergartengebäude Kirchen-Hausen wird von 70 auf 90 Prozent angehoben.

Die Kosten für die Kindergartengeschäftsführung fließen wie bislang auch in Höhe von 1,25 Prozent der Kosten des pädagogischen Personals ebenfalls in den Abmangel ein. Mit dieser Neufassung der Verträge gehen laut einer Kalkulation der Verrechnungsstelle für den städtischen Haushalt 2021 Mehrkosten von rund 24.200 Euro einher, von denen rund 5000 Euro auf den Kindergarten Aulfingen, rund 12.700 Euro auf den Kindergarten Kirchen-Hausen und rund 6400 Euro auf den Kindergarten Leipferdingen entfallen. Der zehnprozentige Anteil, den die Kirche den neuen vertraglichen Regelungen zufolge an den Abmangelkosten noch tragen muss beläuft sich der Kalkulation zufolge für das kommende Jahr auf rund 76900 Euro.

der Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden in Stühlingen, die Beteiligung der Stadt am verbleibenden Defizit nach Abzug der kirchlichen Schlüsselzuweisungen festzumachen, habe die Stadtverwaltung im Zuge der Vertragsverhandlungen eine klare Absage erteilt, erklärte Bürgermeister Martin Numberger. Da die Höhe der kirchlichen Schlüsselzuweisungen erheblich schwanken und im Extremfall auf null sinken könnten, so der Bürgermeister weiter, wäre damit ein „unkalkulierbarer Faktor“ verbunden gewesen.