Vor gut einem Jahr hat die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen auch in Geisingen damit begonnen, eine monatliche Vor-Ort-Sprechstunde abzuhalten. Eine Bilanz zu ziehen, wie das Vorort-Angebot angenommen wurde, ist nicht möglich. Das hat die Verantwortliche, Alexandra Löffler, auf Nachfrage betont.

Durch die Corona-Pandemie sind die Sprechstunden größtenteils ausgefallen. Das bedeutet aber nicht, dass keinerlei Beratungen stattgefunden haben.

Die persönliche Beratung bei der Sprechstunde, die jeden zweiten Mittwoch im Monat im städtischen Nebengebäude beim Postplatz von 14 bis 16 Uhr geplant war, hat einige Male stattgefunden.

Mehr Beratungen, aber anders

Am Wunsch der Menschen, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, hat sich jedoch auch in der Corona-Pandemie nichts geändert, im Gegenteil. Der Beratungsbedarf hat laut Alexandra Löffler eher zugenommen, nur fänden die Beratungen jetzt anders statt.

Vor allem die Zahl telefonischer Beratungen sei gestiegen. „Wir gehen aber auch zu den betroffenen und hilfesuchenden Menschen nach Hause und beraten wie früher auch“, betont sie.

Fachstelle als Partner der Pflegedienste

Neben den Pflegediensten sowie dem Sozialdienst bei den Krankenhäusern gibt es im Landkreis Tuttlingen die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe. Dort erhalten Betroffene Beratung rund um Pflege, Hilfsmittel aber auch im Umgang mit der Bürokratie.

Die Fachstelle versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Partner der Pflegedienste. Sie ist oft die erste Anlaufstelle für betroffene Menschen und deren Angehörige.

Für Vorab-Informationen werden auf Wunsch auch Flyer zugeschickt. Bei den Hausbesuchen wie auch bei den Besuchen zuhause hat Alexandra Löffler einige Hilfsmittel dabei, die ausprobiert werden können. In Schwenningen gibt es die Musterwohnung BEATE. Dort sind viele Hilfsmittel ausgestellt.

Für telefonische Beratung und Terminvereinbarungen steht Alexandra Löffler unter der Telefonnummer 0 74 61/9 26 46 21 zur Verfügung.