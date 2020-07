von Franz Dreyer

Der Sportverein Leipferdingen hat seine Generalversammlung nachgeholt, die im März wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Bei den anstehenden Wahlen wurden die bisherigen Amtsträger einstimmig bestätigt: Klaus-Dieter Weh, nach 20 Jahren keineswegs müde, als Vorsitzender, Martin Speck als Schriftführer, Ralf Huber und Volker Mutzel als Ausschussmitglieder sowie Benjamin Frank als Kassenprüfer „So können wir wieder eine vollständige Vorstandschaft präsentieren“, freute sich Vorsitzender Klaus-Dieter Weh.

Corona-Pause ab 16. März

Schriftführer Martin Speck ließ in seinen detaillierten Ausführungen den Berichtszeitraum auch in kameradschaftlicher Hinsicht Revue passieren: Engagierte Mitglieder haben das Clubheim des Sportvereins außen neu gestrichen. Betrüblich sei, dass seit dem 16. März wegen Corona alle Spiele, Veranstaltungen und der Trainingsbetrieb eingestellt werden mussten. So langsam könne das Training nun aber wieder beginnen.

Kassierer Fabian Zeller konnte über einen soliden finanziellen Rückhalt informieren. Ihm bescheinigte Kassenprüfer Benjamin Frank eine vorbildliche Kassenführung.

Fußball-Nachwuchs gesucht

Martin Huber, der Vorsitzende des Spielausschusses, ein Jahr im Amt, habe „seine Aufgabe super gemacht“, so der Vorsitzende und berichtete im Einzelnen über die sportlichen Ereignisse des Jahres. In der Kreisliga B belegt die erste Mannschaft des Leipferdinger Sportvereins mit Trainer Steffen Grotta im Moment den dritten Tabellenplatz. Die 12 Nachwuchsspieler werden in der Fußballschule Geisingen ausgebildet. Jugendleiter Dieter Heizmann würde gerne weitere fußballbegeisterte Jugendliche begrüßen.

Die AH-Mannschaft war, wie Benjamin Frank für den Obmann Alexander Frank ausführte, wieder bei mehreren Turnieren mit Erfolg aktiv. Viel Lob gab es für die nun 20-jährige Zusammenarbeit mit dem Sportverein Aulfingen.

Dank für beispielhaftes Engagement

Der Vorsitzende Klaus-Dieter Weh wurde für 20 Jahre im Amt mit Ehrungen überschüttet. Vize-Vorsitzender Michael Waldvogel würdigte das beispielhafte Engagement des Vereins-Chefs, übergab Geschenke und die Berechtigung, auf der Ehrenloge des Sportplatzes Platz nehmen zu können. Zudem ernannte die Versammlung Klaus-Dieter Weh einstimmig zum Ehrenmitglied und zum Ehrenvorsitzenden.

Als bester Trainingsbesucher wurde Martin Huber geehrt. Die Vereinsnadel erhielten die neuen Spieler Niklas Weh sowie Lukas und Tobias Müller. Die Ortschaftsrätin Anke Hornung dankte dem Verein bei für seine Leistungen auch in der Jugendarbeit und wünschte weiterhin viel Erfolg.