Das Sportwochenende der SG Kirchen-Hausen am Samstag und Sonntag war von vielen Aktionen und herrlichem Wetter geprägt. Fußballspiele der Jugend und auch der Mädchenmannschaften sowie die Sportolympiade, die nach vielen Jahren Pause wieder durchgeführt wurde. Zwei Jahre war ohnehin mehr oder weniger Zwangspause wegen Corona.

Die Sportolympiade wurde vor einigen Jahrzehnten ins Leben gerufen als Alternative zu Grümpelturnieren, wurde dann aber auch einmal eingestellt. Bei der Sportolympiade geht es nicht darum, möglichst schnell zu sein und Tore zu schießen, es geht hier einfach nur ums Geschick und vor allem um die Gaudi.

Alt und Jung bildeten Mannschaften und absolvierten die acht Spielstationen nacheinander. Für jede Spielstation gab es für die erfolgreiche Teilnahme Punkte. Wer dreht am besten am Glücksrad und sammelt hier Punkte? Oder mit zwei kleinen Eimern, die allerdings auch Löcher hatten, musste Wasser über eine gewisse Strecke getragen werden. Am Ende wurde der Wasserstand im Gefäß genau gemessen. Wasser mit einem Schwamm, der den Mitspielern zugeworfen werden musste, wurde von einem Behälter in den anderen befördert.

Bei manchen Stationen war man sich lange nicht einig, etwa, wie viel Geld in einem Glas ist. Vorwiegend in der Farbe Rot war der Geldbetrag zu schätzen. Und wenn es schnell gehen muss, klemmt irgendwas, und wenn es die Wäscheklammer ist. Da mussten Wäschestücke über eine Distanz zu einer Leine gebracht und aufgehängt und von den anderen Spielern wieder abgehängt werden.

Auftakt am Samstag waren Jugendspiele von verschiedenen E-Junioren-Mannschaften, danach fanden zwei Freundschaftsspiele der Nachwuchsdamen statt. Die C-Juniorinnen und die B-Juniorinnen. Letztere wurden in der abgeschlossenen Saison Staffelsieger und steigen in die Bezirksliga auf.

Kirchen-Hausen ist einer der wenigen Vereine, die Fußball für Mädchen und Frauen in fast allen Altersklassen abdecken. Die noch kleineren Fußballer, die F- und die G-Jugend (früher die Pampersliga oder Bambini), hatten dann am Sonntag ihre Spiele, in diesen Altersgruppen sind Mädchen und Buben in der Regel noch beieinander in der Mannschaft. Sie werden natürlich von vielen Eltern angefeuert.

Am Sonntagnachmittag fand noch das Wasserbombenroulette statt, der Sportplatz wurde in verschiedene Quadrate eingeteilt, die man kaufen konnte, und am Ende wurden die Sieger dann ermittelt.