Vor ambitionierten Aufgaben steht der FC Gutmadingen. Das wurde bei der Generalversammlung deutlich. Das sportliche Ziel des FC Gutmadingen, einziger Landesligist der Region Geisingen, ist natürlich der Klassenerhalt. Aber auch bei den Sportanlagen stehen Baumaßnahmen an.

Derzeit befindet sich die erste Mannschaft auf einem Abstiegsplatz der Landesliga. Aber die Rückrunde hat erst begonnen. Obwohl man auch das erste Rückrundenspiel verloren hat, sind die Vorstandschaft und das neue Trainerteam zuversichtlich. Neben der sportlichen Bilanz gab es bei der Generalversammlung auch einen Ausblick auf die nächsten Jahre, was die Aktionen des FC betrifft. So soll in diesem Jahr noch der Soccercourt gebaut werden. Ferner steht die Pflege des Sportplatzes an, für die 10.000 Euro erforderlich sind.

Für die Finanzierung des Soccercourts hat der Verein bereits zahlreiche Spenden zusammengetragen. Außerdem konnte man 8000 Euro aus dem Vereinswettbewerb des SÜDKURIER Ende letzten Jahres hierfür als weitere Grundlage verbuchen. In den nächsten Jahren steht auch die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED an sowie eine aufwändige Sanierung des Hauptplatzes. Der wird zwar immer wieder gepflegt und gewartet, aber irgendwann steht nach einem Vierteljahrhundert eine Generalsanierung an.

Geplant ist wieder eine Open-Air-Veranstaltung vom 30. Juni. bis 2. Juli, eventuell in Verbindung mit einem Jugend- oder AH-Turnier. Neben dem sportlichen Bereich war und ist der FC auch in der Dorfgemeinschaft mit Aktivitäten vertreten. Gleiches gilt auch für den Förderverein des Fußballclubs. Dessen Generalversammlung fand vor der FC-Versammlung ebenfalls im Gemeinschaftshaus statt. Aufgabe des Fördervereins ist die Beschaffung von zusätzlichen finanziellen Mitteln, um den Spielbetrieb sowie die Unterhaltung von Clubheim und Platz stemmen zu können. Denn die Eintrittsgelder decken selbst bei einem Landesligisten nicht einmal die Stromkosten für Platz und Clubheim, sodass man auf Einnahmen aus Veranstaltungen angewiesen ist. Beim Kramerfest beteiligte sich der Verein im vergangenen Jahr. In diesem Jahr steht das Straßenfest in Geisingen an, ebenso das Dorfjubiläum von Gutmadingen im September/Oktober, bei dem sich der FC einbringt.

„Es gibt noch viel zu tun“, betonte Marcel Huber vom Vorstandsteam bei der Versammlung. Für den Soccercourt liegen inzwischen die Genehmigungen vor. Ortsvorsteher Norbert Weber betonte, dass der FC Gutmadingen ein Aushängeschild für Gutmadingen und die Region Geisingen sei.

Bei den Wahlen wurden Stefan Reiser und Marcel Huber im Vorstandsteam sowie Volkhard und Christian Ohnmacht, Christian Jaensch und Claudius Hirt als Beisitzer bestätigt, ebenso Florian Wolf als Jugendleiter. Geehrt wurden für 25jährige Mitgliedschaft Alina Deuschle, Susanne Kobe, Anita Ohnmacht, Sonja Stepani, Andrea und Julitta Vöckt, Bianca Weber und Katrin Wegner, für 40 Jahre Thomas Bartsch, Wolfgang Kobe und Karl-Heinz Münzer. Hermann Kramer wurde nach 60jähriger Mitgliedschaft Ehrenmitglied. Die Vielzahl von Frauen, die für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt wurden, kommt von der einstigen FC-Frauen-Power. Die Damen gründeten ein Fußballteam, das an Grümpelturnieren teilnahm. Zwar ziehen sie heute die Fußballschuhe nicht mehr an, unterstützen den Verein aber vielfältig.