Das seltene Fest der Eisenhochzeit können am Mittwoch, 30. Juni, Erika (geborene Rapp) und Karl Draxler in Gutmadingen feiern.

Erika Rapp wurde am 30. September 1937 in Kirchen-Hausen geboren. Sie wuchs mit sieben Geschwistern auf, 1938 zog die Familie nach Gutmadingen. Nach dem Schulbesuch arbeitete Erika Rapp in Haushalten und in der Landwirtschaft, ferner im Gemeindewald.

Von Böhmen nach Gutmadingen

Die Wiege von Karl Draxler stand in Böhmen, dort wurde er am 19. April 1931 in Schönberg im Kreis Prachatitz geboren. Nach dem Schulbesuch 1945 hieß es bald die Heimat verlassen. Der Fluchtweg führte die Familie Draxler in verschiedene Lager und Gemeinden in Bayern, hier arbeitete Karl Draxler immer wieder in Sägewerken, diesen Beruf hat er auch einmal gelernt.

Danach schulte er zum Dreher um, und nach weiteren Umzügen kam die Familie am 17. Mai 1954 nach Villingen, und dann nach Gutmadingen. Hier fand Karl Draxler Arbeit bei der Firma Kramer wo er von 1954 bis 1971 arbeitete.

Hochzeit nach sechs Wochen Regen

In der Schulstrasse baute die Familie Draxler ein Eigenheim, und fast gegenüber wohnte die Familie Rapp. Das Jubelpaar lernte sich kennen und nach der Fertigstellung des Hauses wurde geheiratet. Am 30. Juni 1956 schien – nachdem es zuvor sechs Wochen lang geregnet hatte – endlich die Sonne, wie Karl Draxler betont. Die derzeitige Regenperiode erinnert beide an die Hochzeit vor 65 Jahren.

Karl Draxler war bis zur Auflösung der Gemeindemusikkapelle aktives Mitglied derselben, und war auch von 1965 bis 1971 Gemeinderat. Was ihn besonders freut, ist die Tatsache dass alle Kinder und Enkel mindestens ein Instrument gelernt haben. Der Feuerwehr gehörte er über 40 Jahre lang an und ist heute Ehrenmitglied.

Von 1971 bis zum Eintritt in den Ruhestand arbeitete Karl Draxler dann im Zementwerk in Geisingen. Aus der Ehe gingen die Söhne Jürgen und Günter sowie Tochter Sandra hervor. Dem eisernen Hochzeitspaar gratulieren neben den Kindern und vielen Freunden auch sieben Enkel.