Geisingen vor 2 Stunden

Sie haben gezeigt, wie Integration gelebt wird: Nicoletta Monopoli und Guiseppe Papagno sind seit 50 Jahren verheiratet

Ihre Wiege stand in Süditalien, ihre Heimat ist Kirchen-Hausen. Nicoletta Monopoli und Guiseppe Papagno feiern am Samstag, 5. Dezember, in Kirchen-Hausen goldenen Hochzeit.