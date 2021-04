Bei dem Brand der Schreinerei Rapp ist ein Schaden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro entstanden – und auch das Wohnhaus der Familie ist zurzeit nicht bewohnbar. Trotzdem lassen die Rapps sich nicht unterkriegen und erstellen Pläne für den Wiederaufbau.

Zwei Wochen nach dem Großbrand in der Schreinerei Rapp in Geisingen stellt sich für die Inhaber Ralf und Claudia Rapp nicht die Frage, ob es weitergeht, sondern wann.In der Brandnacht war die Polizei von einem Schaden in Höhe von einer Million Euro