Die Ernte ist eingebracht. Nun heißt es in Leipferdingen bereits zum 41. Male: auf zur Sichelhenke. Die vom Männergesangverein 1871 Eintracht veranstaltete und weit in die Region hineinstrahlende Veranstaltung wird von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, wieder zur Plattform der Freunde des Brauchtums und des Erntedanks.

Mit dem attraktiven Festprogramm hofft das Vorstandsteam, bestehend aus Rolf Fluck, Tobias Hinz und Thomas Stihl, Maßstäbe zu setzen. Es hofft mit weiteren Akteuren auf das bekannte Leipferdingen Wir-Gefühl. Neben dem Brauchtum und dem Erntedank sorgt ein vielfältiges Programm für Spaß und gute Laune. Fünf Musikkapellen und die gleiche Zahl von Gesangvereinen bieten mit ihren Auftritten fantastische Stimmung. Auf den Punkt gebracht: Da ist wieder kräftig was los.

Mit einem Seniorentreff und einem Kindernachmittag mit Vorführungen der Kinder der Grundschule Leipferdingen nimmt um 15 Uhr die 41. Auflage der Sichelhenke ihren Auftakt. Das Handwerkervesper mit Unterhaltung durch die Jugendkapelle Polyhymnia Leipferdingen schließt sich an. Es folgt der Bierabend mit Unterhaltung mit dem Musikverein Wiechs am Randen und der Trachtenkapelle Stetten

Der Samstagabend wird um 19.30 Uhr durch den Bieranstich durch Ortsvorsteher Jürgen Keller eingeläutet. Geboten wird ein großes Chorkonzert mit Auftritten des Männergesangvereins Leipferdingen und den Gastvereinen, dem Stihl Chor Waiblingen sowie den Gesangvereinen Eintracht Mundelfingen, Sängerlust Ippingen und dem Männergesangverein Sunthausen mit sich anschließendem offenen Singen. Zudem kann jeder Besucher beim Dreschflegeln sein Geschick unter Beweis stellen.

Andächtig beginnt der Festsonntag um 9.45 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael, zelebriert von Domkapitular Bernd Gehrke und mitgestaltet von den Kindern des Kindergartens St. Michael. Um 11 Uhr gibt es ein Frühschoppenkonzert im Festhaus unter Mitwirkung des Musikvereins Polyhymnia Leipferdingen. Nach dem Mittagstisch finden Brauchtumsvorführungen mit alten Gerätschaften, das Schaudreschen sowie eine Oldtimer-Schlepper-Schau mit Traktorenkorso statt. Die musikalische Unterhaltung bestreitet zum gemütlichen Hock bis zum Festausklang das Duo Kaltenbrunn.

Immer größere Mähdrescher und Strohpressen bestimmen heute die Szene bei der Aberntung der Getreidefelder. Mit der leistungsstarken Technik, schönes Wetter vorausgesetzt, ist die Ernte heute in wenigen Tagen vollzogen. Eines ist jedoch geblieben: Nach der enormen Leistung, welche nach wie vor für die Getreideernte erbracht werden muss, wird ein Fest gefeiert. Mit der Sichelhenke ist das Ereignis in Leipferdingen besonders ausgeprägt. Früher musste das Getreide, oder die Frucht, wie es im Dialekt heißt, mit der Sichel geschnitten und von Hand zu sogenannten Garben zusammengebunden werden. Als diese schweißtreibende Arbeit erledigt war, wurde die Sichel an den „Nagel“ gehängt und traditionell Erntedank mit dem sinnigen Namen „Sichelhenke“ gefeiert.

Für die Sichelhenke wird der aufwendig dekorierte ehemalige Farrenstall zu einem Festhaus mit einem einmaligen Flair. Hier und in der das historische Gebäude umgebenden Festarena kann man sich mit Freunden treffen, sich an der gebotenen Unterhaltung erfreuen, und mit dem kulinarischen Angebot, am Sonntag zudem mit dem Mittagstisch, schöne Stunden genießen.