Gebaut wird in Geisingen immer, sei es in Wohngebieten oder in den Gebieten für Gewerbe und Industrie. In einer Firma ist das Bauen fast zum täglichen Geschäft geworden: der Firma SGA im Gewerbegebiet Kleine Breite. Seit 1999, als die Firma dort einen Standort baute, wird immer wieder gebaut, um auf dem immer knapper werdenden Grundstück noch mehr Räumlichkeiten für die Produktion beziehungsweise die Dienstleistungen zu schaffen. Der siebte Bauabschnitt wurde vor kurzem fertig, derzeit erfolgt gerade der achte Abschnitt.

Effizientere Reinigung als bisher üblich

1993 begann die Firma mit der Gleitschlifftechnik, zwei Jahre später erfolgte die Strahltechnik, 1999 mit der industriellen Reinigungstechnik und dieses Jahr mit der Feinstreinigung in Reinraumsauberkeit. Anwendungen in diesem Bereich sind vorwiegend die Medizintechnik, wo kleinste Teile mit höchsten Ansprüchen zu bearbeiten sind. Die vor kurzem installierten Reinigungsanlage ist mit einem patentierten Reinigungsverfahren ausgestattet, welches effizienter reinigt als alle bisher am Markt befindlichen End-Reinigungssysteme. Für klein- und mittelständige Unternehmen, für die sich solche eigene Anlagen nicht rechnen, ist die Firma Dienstleister.

Neuartiges Trocknungsverfahren im Bereiche Elektropolieren

Trotz Corona-Einbußen, die auch die Firma SGA – je nach Branche der Kunden traf – investiert das Unternehmen, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Aufgerüstet wurde auch das Restschmutzlabor und iauch im wachsenden Bereich additiv gefertigter Bauteile mit 3D-Druck hat sich die Firma etabliert – sowohl für die Anwendung von Gleitschliff- und Strahltechnik wie auch durch ein neuartiges Trocknungsverfahren im Bereiche Elektropolieren. Derzeit entsteht wieder ein Neubau, der künftig eine separate Firma, die SGA-Technische Dienste GmbH beherbergen soll. Diese Firma wird gebrauchte und grundüberholte Gleitschliff- und Strahlanlagen anbieten und übernimmt die Verfahrensberatung bei Kunden vor Ort, wie Geschäftsführer und Inhaber Steffen Berner mitteilt.