Margarete Jud, in Kirchen-Hausen beheimatet, ist im hohen Alter unter die Autorinnen gegangen. Sie hat zu Beginn des Jahres ein Buch mit dem Titel „Leben zwischen Baden und Württemberg“ herausgegeben. Was veranlasste die in den Tagen des Zweiten Weltkrieges geborene Autorin, das Buch auf den Weg zu bringen? Denn ihre Biografie weist kaum schriftstellerische Tätigkeiten auf. Erst absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung bei den Süddeutschen Basaltwerken in Immendingen und übernahm dort schließlich die Leitung der Buchhaltung. In der Folge wechselte sie in die Buchhaltung der Kronenbrauerei in Möhringen. Später lernte sie das Hotelfach und meisterte als Wirtin des familiengeführten örtlichen Traditionshauses „Mond“ mehr als 35 Jahre lang ein weiteres engagiertes Betätigungsfeld.

Im Gespräch schildert Jud ihre Beweggründe, die schließlich zu ihrer neuen Berufung führten: „Das Lesen und auch das Kartenspiel haben für mich eine große Bedeutung. Mit zunehmendem Alter denkt man mehr und mehr an den Lauf seines Lebens zurück. Insbesondere das Lesen lässt einen erlebte Sorgen und Enttäuschungen leichter vergessen und trägt über negative Erlebnisse hinweg“, erläutert sie.

Nach dem Tod ihres Mannes und eines ihrer Söhne hat sich die Historikerin aus Passion nicht nur in Bücher über das Weltgeschehen vertieft. Schwerpunktmäßig galt ihr Interesse Werken über die Geschichte und Entwicklung ihrer Heimatregion, die ihr sehr am Herzen liegt. Es gibt kaum eine Chronik, ein Heimatbuch, oder eine Schrift solchen Inhalts, die Margarete Jud nicht gelesen hat, wie sie sagt. Wichtige Passagen aus dem Lesestoff habe sie als Notizen in ihrem Computer festgehalten. So hat sie sich ein erstaunliches Wissen über die Historie und ihre Zusammenhänge erarbeitet, das geradezu aus ihr heraussprudeln, wenn man sich mit ihr unterhält. Eine Veröffentlichung des Sozialverbandes VdK, bei dem sie seit Jahren Mitglied ist, zeigte ihr einen Weg auf, wie ein Buch entwickelt und gestaltet werden kann. Auf dieser Grundlage entschloss sie sich, das Buch zu schreiben. Auch um, wie sie sagt, „mit meinen Aufzeichnungen von früher den kommenden Generationen für die Zukunft etwas mitgeben zu können“.

Neben den großen Themen skizziert Jud darin auch das alltägliche Leben von damals: Schule, Versorgung, Einkaufen und Arbeiten. Dem Leser erschließt sich ein facettenreiches Bild vom oft entbehrungsreichen Leben der Einwohner im Laufe der Jahrhunderte. Ihren eigenen Werdegang hat Jud dabei mit einbezogen. Ihr Werk informiert detailliert über die Entwicklung ihres Heimatortes bis in die Neuzeit und zieht Parallelen zwischen Problemen früherer Zeiten und heutigen Herausforderungen. Zum Thema Integration schildert sie beispielsweise beeindruckend die Erlebnisse ihres Großvaters bei seinem Wohnortwechsel vom württembergischen Tuttlingen ins badische Kirchen-Hausen.

In der von ihm erworbenen alten Schule richtete der Chirurgiemechaniker-Meister eine florierende Fabrik ein mit Absatzmärkten auch in Norwegen und den USA. Durch die Umsiedlung wurde er jedoch aus der württembergischen Handwerkskammer hinausgeworfen, mit der Folge, dass seine Lehrlinge ab sofort statt nach Tuttlingen nach Offenburg in die Berufsschule gehen sollten. Spannend lesen sich die auch von ihr selbst erlebten, teilweise auch auf die Überlieferung ihres Vater zurückgehenden Ereignisse über den Alltag und das dörfliche Leben in ihrem Heimatort. Die Autorin engagierte sich auch jahrelang in der Politik. Sie erinnert sich, bereits vor Jahren, ohne Erfolg, angeregt zu haben, in der Rentenversicherung das sogenannte Schweizer Modell einzuführen. In diesem zahlen alle in das System ein. Hinsichtlich der momentanen Mehrwertsteuer-Diskussion verweist sie beispielsweise darauf, dass die Gastronomie auch in den zurückliegenden Jahren kein einfaches Geschäft war.

Aus ihrer reichen Lebenserfahrung kommt die Autorin zu der Wertung: „Trotz aller Mühen und Leiden, auch unserer Vorfahren, können wir stolz darauf sein, was aus Baden-Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg geworden ist.“ Sie findet, die Gesellschaft müsse sich dringend ohne Hass und Hetze für Frieden und Versöhnung einsetzen.